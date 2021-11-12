Эпидемиолог рассказала о правильном употреблении простых углеводов

Необходимо регулировать употребление простых углеводов силой воли, так как в наше время они доступны в неограниченном

количестве. Об этом в пятницу, 12 ноября, рассказала «Известиям» ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ

эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина.

Она объяснила, что многие тысячелетия люди существовали в условиях, когда нужно добывать пропитание, чтобы выжить. В древние времена, когда формировались основные механизмы регуляции организма, простые углеводы в рационе питания были редкостью.

«В условиях борьбы за выживание простые углеводы для организма — настоящий подарок. Они моментально, без затраты усилий всасываются из пищеварительного тракта, быстро повышают уровень глюкозы в крови и включаются в энергетический обмен. Эволюция сделала сладкий вкус простых углеводов притягательным для организма», — отметил эксперт.

По словам Вершининой, в наше время простые углеводы оказались доступны в неограниченном количестве, однако организм человека не имеет «предохранителей» от их избыточного поступления.

«Хотя голод нам не грозит, организм также запрограммирован решать задачи выживания, откладывая глюкозу в закрома жировой ткани. Мы копим, но не тратим. В итоге формируется патологический сценарий, который ведет к срыву механизмов регуляции, нарушению углеводного обмена и развитию хронических заболеваний», — объяснила она.

Эксперт отметила, что когда инстинкты не работают, приходится «включать голову» и регулировать количество простых углеводов силой воли. Она подчеркнула, что у организма не должно быть избытка или дефицита в простых углеводах, иначе «включаются защитные механизмы компенсации».

Вершинина рассказала, что углеводы в рационе должны быть преимущественно сложными. Кроме того, ежедневно необходимо употреблять достаточное количество свежих овощей и фруктов, это 4-5 порций. Помимо этого, эксперт посоветовала включить в образ жизни умеренную физическую активность, чтобы обеспечить достаточный расход энергии. Тогда организм будет тратить столько, сколько получил с едой, заключила она.

11 ноября диетолог и эндокринолог Алена Барредо назвала последствия отказа от хлеба. Она отметила, что хлеб — это быстрый углевод, который негативно влияет на углеводный обмен. Кроме того, данный продукт также вызывает инсулинорезистентность. По ее словам, человек, отказавшийся от употребления хлеба, со временем может наблюдать уменьшение в организме инсулина и глюкозы.

Диетолог также указала, что в результате отказа от употребления этого продукта в кишечнике замедлится рост патогенных бактерий и грибов.