Ученые назвали оптимальную диету для похудения

Результаты сравнительного исследования, проведенного учеными из Великобритании и Новой Зеландии, показали, что важнейшим фактором эффективности диет для похудения при диабете второго типа является низкая калорийность употребляемой пищи. Об этом говорится в исследовании ученых из University of Glasgow (Великобритания), опубликованной в четверг, 18 ноября, в журнале Diabetologia

Согласно работе исследователей, помимо генетической предрасположенности, начало диабета второго типа часто связано с избыточным весом. У больных накапливаются жиры в печени, поджелудочной железе и мышцах. Это приводит к аномально высокому уровню сахара в крови.

Результаты анализа показали, что наибольшее снижение веса достигается с помощью диет с очень низким содержанием калорий, в которых вместо натуральных высококалорийных продуктов используют заменители.

Ученые выяснили, что еще выше показатели при полной замене привычных продуктов на низкокалорийные. При энергетическом уровне потребления 400-500 ккал в день в течение 8-12 недель среднее снижение веса у наблюдаемых составило 6,6 кг.

Исследователи пришли к выводу, что к устойчивой потере веса приведет только постоянное превышение расходования калорий над их потреблением.

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