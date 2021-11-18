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Ученые назвали оптимальную диету для похудения

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Результаты сравнительного исследования, проведенного учеными из Великобритании и Новой Зеландии, показали, что важнейшим фактором эффективности диет для похудения при диабете второго типа является низкая калорийность употребляемой пищи. Об этом говорится в исследовании ученых из University of Glasgow (Великобритания), опубликованной в четверг, 18 ноября, в журнале Diabetologia

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Согласно работе исследователей, помимо генетической предрасположенности, начало диабета второго типа часто связано с избыточным весом. У больных накапливаются жиры в печени, поджелудочной железе и мышцах. Это приводит к аномально высокому уровню сахара в крови.

Результаты анализа показали, что наибольшее снижение веса достигается с помощью диет с очень низким содержанием калорий, в которых вместо натуральных высококалорийных продуктов используют заменители.

Ученые выяснили, что еще выше показатели при полной замене привычных продуктов на низкокалорийные. При энергетическом уровне потребления 400-500 ккал в день в течение 8-12 недель среднее снижение веса у наблюдаемых составило 6,6 кг.

Исследователи пришли к выводу, что к устойчивой потере веса приведет только постоянное превышение расходования калорий над их потреблением.

14 ноября врач-эндокринолог эндокринологического диспансера депздрава Москвы Ольга Котешкова рассказала, что сладости не являются главным фактором в развитии сахарного диабета. По словам специалиста, ключевым фактором является масса тела. Специалист подчеркнула, что в качестве профилактики заболевания является ведение здорового образа жизни.

11 ноября ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина рассказала, что ключевую роль в успешном лечении сахарного диабета второго типа играет специальная диета. По ее словам, питание должно включать достаточное количество пищевых волокон, их источники — свежие овощи и фрукты, богатые клетчаткой.

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