Эндокринолог рассказал об изменении веса при COVID-19

У людей, перенесших COVID-19, может заметно меняться вес, причем они могут как набирать килограммы, так и терять их. Об этом в пятницу, 14 января, сообщил кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Юрий Потешкин.

По его словам, набор веса в основном происходит из-за снижения физической активности и по причине употребления пациентами большого количества жиров во время болезни.

«Это в целом типично для любых заболеваний, когда человек пытается, во-первых, получить положительные эмоции от вкусной еды и, во-вторых, запастись энергией. Набрать вес можно очень по-разному. Всё индивидуально, но, думаю, до 10–15% от массы тела можно набрать, если будет значительная перемена в питании», — приводит его слова радио Sputnik.

Как пояснил эндокринолог, чтобы сбросить набранный вес и прийти в форму, необходимо постепенно восстановить физическую активность и подобрать питание под свою нагрузку, но лучше, по словам врача, это делать под присмотром специалистов.

Потешкин отметил, что если течение коронавирусной инфекции проходило в легкой форме и прибавка была небольшой, то вес можно восстановить примерно за месяц.

Однако, объяснил эксперт, во время острой фазы COVID-19 у некоторые пациенты, наоборот, могут терять вес.

«Если вес снизился не катастрофически, паниковать не нужно, необходимо питаться (во время острой фазы болезни. — Ред.) простыми вещами в минимальном количестве — длинными углеводами, белками, чтобы просто была энергия», — рекомендовал Потешкин.

Ранее, 17 декабря, глава кардиологического отделения скорой помощи и интенсивной терапии французской университетской клиники Лилля профессор Николас Ламблен назвал четыре признака развития сердечной недостаточности. Среди них — одышка, быстрый набор веса и быстрая утомляемость, а также отеки лодыжек и голеней.

10 января доктор медицинских наук, профессор, кардиолог, руководитель временного COVID-стационара «РЖД-Медицина» Заурбек Шугушев отметил, что коронавирус может вызвать такое заболевание сердца, как миокардит, и стать причиной сердечной недостаточности.

По его словам, состояние пациента можно сравнить с последствиями обширного инфаркта, средняя продолжительность жизни при этом составляет пять лет.