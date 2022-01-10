Ученые назвали ожирение вероятной причиной лонг-ковида

Коллектив ученых из США, Германии и Швейцарии предположил, что коронавирус «обитает» в жировой ткани человека, и инфекция вызывает ее воспаление.

Для проведения своего эксперимента авторы работы собрали жировую ткань от неболевших COVID-19 людей с большим лишним весом, а также получили ее образцы от пациентов с ожирением, умерших от коронавируса. У второй группы SARS-CoV-2 был обнаружен в легких, почках и сердце, а также в висцеральной (окружающей внутренние органы, в частности, сердце) и подкожной жировой клетчатке. Самым высоким содержанием вируса отличились легкие, но на втором месте оказалась жировая ткань.

«Наши результаты ясно показывают наличие SARS-CoV-2 в макрофагах (клетки в первой линии обороны иммунной системы, защищающие организм от патогенов. — «Известия») и адипоцитах из нескольких жировых депо с сопутствующим увеличением воспалительного профиля», — сообщил коллектив под руководством Трейси Л. Маклафлин из Стэнфордского университета (США).

Возможно, у людей с большим избыточным весом лонг-ковид может быть вызван тем, что SARS-CoV-2 находится в жировой ткани, считает заведующий лабораторией НИИ ФХБ имени А.Н. Белозерского МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин.

«Не исключено, что коронавирус скрывается там от иммунитета, однако утверждать такое пока нельзя. Следует учесть, что авторы работы исследовали ткань умерших от ковида людей. Скорее всего, у них был сильный иммунодефицит, вследствие чего вирус распространился по организму. Для подтверждения этой теории необходимо исследовать жировую ткань живых людей, зараженных COVID-19», — сказал эксперт.

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