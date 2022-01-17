Врач допустил боли в пояснице при «Омикрон»-штамме

Боль в пояснице или спине может быть симптомом любого инфекционного заболевания, в том числе проявляться и при «Омикрон»-штамме, рассказал в понедельник, 17 января, заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин.

«Этот симптом — боль в спине или пояснице — свойственен многим нарушениям человеческого здоровья, начиная от тех, которые связаны с неправильным положением тела, и заканчивая инфекционными процессами. При любом инфекционном процессе, вирусном, бактериальном или каком-то другом, могут возникать в том числе и боли в пояснице. Называются они миалгии», — приводит его слова радио Sputnik.

Кабычкин отметил, что причин, вызывающих боли в пояснице, может быть более двухсот, и только медицинское обследование позволит установить верную.

«Правильный и достоверный диагноз можно сделать только при наличии теста. Врач должен оценивать наличие тех или иных симптомов, ставить диагноз и на основании этого назначать адекватное лечение», — сказал врач.

Он пояснил, что люди старше 60 лет и с низким иммунным ответом на любую инфекцию — в группе риска по проявлению такого симптома.

Кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин 12 января напомнил, что потеря обоняния перестала быть основным симптомом коронавируса при штамме «Омикрон». Также при нем не наблюдаются болезненные симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, а инфекция не опускается в легкие, оставаясь в бронхах.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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