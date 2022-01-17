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Ожидающие вердикт Порошенко в зале суда спели колядку

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В зале суда, где избирают меру пресечения для экс-президента Украины Петра Порошенко, спели колядку. Видео происходящего опубликовал 17 января телеканал УНН.

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При этом, судя по кадрам, судья, который вынесет приговор бывшему украинскому лидеру, еще не вернулся после удаления для принятия решения по делу.

Ранее поступила информация об ухудшении самочувствия судьи, рассматривающего меру пресечения для экс-президента страны. Глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов рассказал «Известиям», что всех вызвали в зал для оглашения решения. Присутствовали и Петр Порошенко, и депутаты, и прокуроры. После этого сообщили, что судья не в состоянии огласить принятое решение — «то, что он сам написал или ему продиктовали», потому что ему стало плохо. В суд вызвали скорую.

Турчинов добавил, что непонятно, огласит ли судья перерыв в заседании или огласит вердикт суда по мере пресечения политику.

Порошенко является фигурантом дела о госизмене, меру пресечения по которому в понедельник выносит Печерский суд Киева. Политик прилетел в этот день в Киев из Польши.

В аэропорту его встретили сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) страны, а у здания воздушной гавани политика ожидали его сторонники. Представители ГБР не дали Порошенко пройти паспортный контроль и забрали документ, удостоверяющий личность, который позднее вернули.

В тот же день прокуратура попросила суд арестовать Порошенко на два месяца, предусмотрев возможность внесения залога в $35,7 млн. Также обвинение просит суд обязать экс-лидера страны сдать паспорта и носить электронный браслет, если суд примет решение о внесении залога.

Бывший украинский лидер проходит по делу о возможной причастности к государственной измене. Следствие полагает, что Порошенко сорвал законтрактованные осенью 2014-го поставки угля из ЮАР. Вместо этого уголь был закуплен в Донбассе.

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