Прямой эфир
Общество
Синоптик пообещал москвичам крещенские морозы
Интернет
Facebook заблокировал страницу делегации РФ на переговорах в Вене
Мир
В МИД Украины сообщили о реализации пакета мер сдерживания России
Интернет
Портал «Госуслуги» разослал предупреждение о случаях мошенничества
Мир
Путин проведет переговоры с президентом Ирана в Москве на следующей неделе
Мир
Генсек ОДКБ исключил новое обострение ситуации в Казахстане
Мир
В Австрии начали проработку вопроса учета привитых «Спутником V»
Общество
Россиян предупредили об участившейся активности телефонных мошенников
Спорт
Джокович рассказал о разочаровании из-за решения суда о депортации
Общество
В России задумались над созданием вакцины на основе штаммов «Дельта» и «Омикрон»
Сюжет:

В Австрии начали проработку вопроса учета привитых «Спутником V»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Австрийский координационный кризисный центр по COVID-19 (GECKO) начал проработку вопроса учета прививавшихся от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V», но не имеющих австрийского сертификата о прививке. Об этом 16 января заявил министр здравоохранения страны Вольфганг Мюкштайн.

«Чисто с медицинской точки зрения «Спутник V» давно был бы одобрен»
Депутат бундестага Петр Быстрон — о признании российской вакцины, высылке дипломатов и санкциях против РФ

«У нас по сравнению с другими европейскими странами относительно много людей привиты «Спутником V»... GECKO уже занимается вопросом, что делать с людьми, которые, например, уже привились два раза «Спутником V», но у них нет австрийского сертификата о прививке», — сказал он на пресс-конференции.

Ранее, 19 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глубоко убежден в признании российской вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). По его словам, это произойдет в течение нескольких месяцев.

Тогда же официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис объяснила причину задержки признания «Спутника». По ее словам, это связано с оценкой технического досье и ожиданием дополнительной информации.

16 декабря руководитель Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге сообщил, что ВОЗ может одобрить «Спутник V» в I квартале 2022 года.

10 декабря министр промышленности и торговли России Денис Мантуров указал на то, что одобрение российской вакцины от COVID-19 ВОЗ ускорит признание препарата в европейских государствах. Он отметил, что пока с каждой страной подписывается отдельное двустороннее соглашение о взаимопризнании вакцинированных.

Как уточнял глава РФПИ Кирилл Дмитриев, ВОЗ не одобряет российскую вакцину «Спутник V» исключительно из-за бюрократических препятствий.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022