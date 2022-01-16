В Австрии начали проработку вопроса учета привитых «Спутником V»

Австрийский координационный кризисный центр по COVID-19 (GECKO) начал проработку вопроса учета прививавшихся от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V», но не имеющих австрийского сертификата о прививке. Об этом 16 января заявил министр здравоохранения страны Вольфганг Мюкштайн.

«У нас по сравнению с другими европейскими странами относительно много людей привиты «Спутником V»... GECKO уже занимается вопросом, что делать с людьми, которые, например, уже привились два раза «Спутником V», но у них нет австрийского сертификата о прививке», — сказал он на пресс-конференции.

Ранее, 19 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глубоко убежден в признании российской вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). По его словам, это произойдет в течение нескольких месяцев.

Тогда же официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис объяснила причину задержки признания «Спутника». По ее словам, это связано с оценкой технического досье и ожиданием дополнительной информации.

16 декабря руководитель Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге сообщил, что ВОЗ может одобрить «Спутник V» в I квартале 2022 года.

10 декабря министр промышленности и торговли России Денис Мантуров указал на то, что одобрение российской вакцины от COVID-19 ВОЗ ускорит признание препарата в европейских государствах. Он отметил, что пока с каждой страной подписывается отдельное двустороннее соглашение о взаимопризнании вакцинированных.

Как уточнял глава РФПИ Кирилл Дмитриев, ВОЗ не одобряет российскую вакцину «Спутник V» исключительно из-за бюрократических препятствий.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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