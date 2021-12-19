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В Кремле спрогнозировали сроки признания «Спутника V» в ВОЗ

Песков: глубоко убежден, что ВОЗ признает «Спутник V» в течение нескольких месяцев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глубоко убежден в признании российской вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в течение нескольких месяцев.

«Я убежден глубоко, что буквально в течение уже нескольких месяцев <...> все-таки ВОЗ признает «Спутник» и удастся также потом продвинуться на этом пути с европейцами», — сказал он в эфире «Россия 1».

Ранее в этот день официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис объяснила причину задержки признания «Спутника». По ее словам, это связано с оценкой технического досье и ожиданием дополнительной информации.

16 декабря руководитель Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге сообщила, что ВОЗ может одобрить «Спутник V» в первом квартале 2022 года.

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10 декабря министр промышленности и торговли России Денис Мантуров указал на то, что одобрение российской вакцины от COVID-19 ВОЗ ускорит признание препарата в европейских государствах. Он отметил, что пока с каждой страной подписывается отдельное двустороннее соглашение о взаимопризнании вакцинированных.

Как уточнял глава РФПИ Кирилл Дмитриев, ВОЗ не одобряет российскую вакцину «Спутник V» исключительно из-за бюрократических препятствий.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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