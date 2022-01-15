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В ГД назвали провокацией слова о 18 сценариях США при «вторжении» РФ на Украину

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Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик 15 января прокомментировал заявление о том, что у США есть 18 сценариев реагирования на случай «нападения» России на Украину.

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Он отметил, что Соединенные Штаты продолжают «засорять информационное пространство» такими заявлениями. Белик подчеркнул, что эти провокации не имеют под собой оснований, они лишь «нагнетают истерию».

«Россия не собирается вторгаться на территорию Украины, как бы этого ни хотелось Западу, который великодушно окажет Незалежной помощь в случае «российской агрессии», — отметил парламентарий в беседе с RT.

Он добавил, что подобное информационное давление повторяется неоднократно, но санкционные угрозы «не смогут повлиять на нашу страну», так как в России уже научилась «с этим неплохо справляться».

Ранее в этот день заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США подготовили 18 сценариев на случай «российского вторжения» на Украину.

14 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия может напасть на Украину между серединой января и серединой февраля.

По ее словам, Москва перед «вторжением» предпримет информационные операции против Украины, обвиняя Киев в подготовке атак на Донбасс.

Также в пятницу пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что у США есть свидетельства якобы подготовки РФ предлога для вторжения на Украину. Он отметил, что речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».

10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по вторжению на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

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