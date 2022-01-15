Вучич вступился за Джоковича перед премьер-министром Австралии

Президент Сербии Александр Вучич поставил под сомнение правомерность повторной отмены визы теннисисту Новаку Джоковичу и ответил премьер-министру Австралии Скотту Моррисону. Ролик с обращением он выложил в Instagram.

«Если вы хотели запретить Новаку Джоковичу выиграть трофей (Открытого чемпионата Австралии. — Ред.) в десятый раз, почему вы не развернули его домой немедленно, почему вы не сказали ему, что получить визу невозможно, сразу? Почему вы плохо обращаетесь с ним, зачем вы мучаете его, его семью и нацию, которая свободна и имеет чувство собственного достоинства?» — говорит Вучич в четырехминутном видео с названием «Поддержка Новака Джоковича и ответ премьер-министру Австралии».

Президент Сербии предположил, что подобный шаг был частью плана Моррисона «набрать очков перед выборами и порадовать общественность». Он раскритиковал факт того, что исполнительная власть вмешивается в решения судебной, которая заявляется независимой в демократических государствах и которая уже один раз отменила решение об аннулировании визы.

«Они часто проповедуют нам о главенстве закона. А вы можете себе представить, чтобы министр в Сербии отменял судебные решения? Они показали нам, как выглядит независимая судебная система, но они также показали нам, как выглядит нерелевантная судебная система, потому что вся власть там находится в руках исполнительной власти», — заявил Вучич.

Он подчеркнул, что Сербия будет до конца бороться за теннисиста номер один и соответствующе ответит Австралии.

Ранее премьер Моррисон поддержал решение министра иммиграции Алекса Хоука отказать Новаку Джоковичу в визе по «соображениям защиты здоровья, порядка и общественных интересов».

«Эта пандемия была невероятно трудной для каждого в Австралии, но мы держались вместе и спасли жизни и ресурсы для существования. Австралийцы принесли немало жертв во время пандемии, и они справедливо ожидают, что их страдания были не напрасны. Наша строгая политика защиты границ обеспечивала безопасность австралийцев до COVID-19, она останется такой и теперь», — приводит заявление Моррисона в пятницу вечером портал австралийского филиала SkyNews.

Федеральный суд Австралии отложил рассмотрение новой апелляции сербского теннисиста Новака Джоковича до 16 января. Спортсмен до этого момента будет проживать в отеле для мигрантов, поскольку его виза на пребывание в стране была повторно аннулирована, но теннисист оспорил это решение властей.

Первый раз австралийские власти аннулировали визу Джоковича 5 января из-за ошибки при запросе на въезд. Спортсмен прилетел для участия в турнире Большого шлема Australian Open. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон указал, что в стране действуют равные и неоспоримые правила для въезда.

Сам теннисист 12 января заявил, что человеческий фактор стал причиной ошибки, допущенной в его документах. По его словам, галочка «нет» была ошибочно поставлена в ответе на вопрос, ездил ли он в другие страны за 14 дней до прибытия в Австралию.

Australian Open 2022 стартует 17 января в Мельбурне. Джокович — девятикратный и действующий победитель турнира.