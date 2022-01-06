Премьер Австралии назвал причину высылки из страны Джоковича

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон прокомментировал депортацию первой ракетки мира серба Новака Джоковича из-за проблем с визой.

Так, Моррисон подчеркнул равенство и неоспоримость действующих правил для въезда в страну.

«Правила есть правила, особенно когда речь идет о наших границах. Никто не стоит выше правил», – написал Моррисон 5 января в своем Twitter.

По его словам, сильная пограничная политика очень важна для страны. В частности, она имеет решающее значение, учитывая, что уровень смертности от COVID-19 в Австралии один из самых низких в мире.

Власти продолжают проявлять бдительность, заключил премьер.

Ранее в четверг австралийские власти аннулировали визу Джоковича из-за ошибки при запросе на въезд. Спортсмен прилетел для участия в турнире Большого шлема Australian Open. Адвокаты серба намерены обжаловать это решение властей страны.

Отец Джоковича Срджан заявил, что теннисист уже вылетел домой. Свою поддержку спортсмену уже выказал президент Сербии Александар Вучич, пишет «Спорт-Экспресс».

По информации The Times, член команды Джоковича, отвечавший за сбор документов, выбрал тип визы, который нельзя получить с медицинским отводом от прививки против COVID-19.

Также стало известно, что спортсмена допрашивали сотрудники погранслужбы в аэропорту Мельбурна на протяжении шести часов, в частности, по поводу его медотвода от вакцинации.

34-летний серб неоднократно отказывался сообщить свой статус вакцинации, в то время как организаторы турнира Australian Open требуют, чтобы все участники были привиты от коронавируса или имели освобождение по медицинским показаниям. Во вторник теннисист сообщил о получении такого освобождения.

Australian Open-2022 стартует 17 января в Мельбурне. Джокович — девятикратный и действующий победитель турнира.