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Власти Австралии отказали во въезде первой ракетке мира Джоковича

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Австралийские власти аннулировали визу первой ракетки мира серба Новака Джоковича из-за ошибки в при запросе на въезд. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте пограничной службы Австралии (ABF).

«ABF может подтвердить, что господин Джокович не представил надлежащих доказательств, необходимых для въезда в Австралию, и его виза была аннулирована. Не имеющие гражданства Австралии лица, у которых нет действующей визы при въезде или у которых была аннулирована виза, будут задержаны и высланы из Австралии», — следует из сообщения пресс-службы.

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Отец Джоковича Срджан заявил, что теннисист уже вылетел домой.

Как передает «Спорт-Экспресс», адвокаты серба намерены обжаловать это решения.

По информации The Times, спортсмену отказали во въезде в Австралию из-за ошибки при запросе. Член команды Джоковича, отвечавший за сбор документов, выбрал тип визы, который нельзя получить с медицинским отводом от прививки против COVID-19.

Президент Сербии Александр Вучич, в свою очередь, пообещал, что власти страны будут бороться правовыми методами за теннисиста.

«Только что завершил телефонный разговор с Новаком Джоковичем. Сказал нашему Новаку, что вся Сербия за него, что все наши органы власти принимают меры, чтобы издевательства над лучшим теннисистом мира в кратчайшие сроки прекратились. В соответствии со всеми нормами международного права Сербия будет бороться за Новака Джоковича, за правосудие и справедливость», — написал Вучич в Instagram.

Ранее сообщалось, что Джоковича допрашивали сотрудники погранслужбы в аэропорту Мельбурна на протяжении шести часов, в частности, по поводу его медотвода от вакцинации.

34-летний серб неоднократно отказывался сообщить свой статус вакцинации, в то время как организаторы турнира Australian Open требуют, чтобы все участники были привиты от коронавируса или имели освобождение по медицинским показаниям. Во вторник Джокович сообщил о получении такого освобождения.

Australian Open-2022 стартует 17 января в Мельбурне. Джокович – девятикратный и действующий победитель турнира.

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