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Джокович назвал причину ошибки в его документах на въезд в Австралию

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Человеческий фактор стал причиной ошибки, допущенной в документах сербского теннисиста Новака Джоковича на въезд в Австралию. Об этом 12 января заявил спортсмен на своей странице в Instagram.

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Как пояснил теннисист, его дорожная декларация была заполнена группой поддержки, которая допустила «административную ошибку». В итоге галочка «нет» была ошибочно поставлена в ответ на вопрос, ездил ли он в другие страны за 14 дней до прибытия в Австралию.

«Это была человеческая ошибка, и уж точно не преднамеренная», — написал Джокович в своем посте. Он подчеркнул, что общество живет в трудные времена в условиях пандемии коронавируса и такие ошибки «иногда могут происходить».

Заявление Джоковича опубликовано в дни, когда министр иммиграции Австралии Алекс Хоук решает вопрос о возможности отмены визы первой ракетки мира в преддверии Открытого чемпионата Австралии по теннису, который начинается 17 января.

Предоставление ложной или вводящей в заблуждение информации в официальной форме является в Австралии правонарушением, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде 12 месяцев тюремного заключения и штрафа в размере до 6,6 тыс. австралийских долларов ($4730), а также может привести к аннулированию визы нарушителя.

Ранее Джокович несколько дней содержался в иммиграционном изоляторе в Мельбурне, после того как его виза была аннулирована сотрудниками пограничной службы. Его освободили в понедельник по решению суда. Суд решил, что аннулирование визы было необоснованным, поскольку игроку не дали времени на консультации с юристами и официальными представителями тенниса по прибытии в страну.

Австралийские власти аннулировали визу Джоковича 5 января из-за ошибки при запросе на въезд. Спортсмен прилетел для участия в турнире Большого шлема Australian Open. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон указал, что в стране действуют равные и неоспоримые правила для въезда.

Как сообщал сайт «Спорт-Экспресс», 34-летний серб пытался въехать в Австралию без прививки с медицинским освобождением от вакцинации от коронавируса. Погранслужба сочла предоставленные данные недостаточными.

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