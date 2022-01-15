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Федеральный суд Австралии отложил слушание дела Джоковича до 16 января

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Федеральный суд Австралии отложил рассмотрение новой апелляции сербского теннисиста Новака Джоковича до 16 января. Спортсмен до этого момента будет проживать в отеле для мигрантов, сообщает 15 января CNN.

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«Слушание назначено на воскресенье, 16 января 2022 года, на 9:30 утра по восточному времени Австралии», — заявил судья Дэвид О'Каллаган.

Юридическая команда Джоковича во главе с адвокатами Ником Вудом и Полом Холденсоном представит федеральному суду свои материалы по делу к 12 часам дня в субботу. В этот день суд также рассмотрит вопрос о том, следует вести слушание 16 января в присутствии одного или трех судей.

Джокович проведет субботнюю ночь в отеле для мигрантов, поскольку его виза на пребывание в стране была повторно аннулирована, но теннисист оспорил это решение властей. Первый раз австралийские власти аннулировали визу Джоковича 5 января из-за ошибки при запросе на въезд. Спортсмен прилетел для участия в турнире Большого шлема Australian Open. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон указал, что в стране действуют равные и неоспоримые правила для въезда.

По данным «Спорт-Экспресса», 34-летний серб пытался въехать в Австралию без прививки с медицинским освобождением от вакцинации от коронавируса. Погранслужба сочла предоставленные данные недостаточными.

Сам теннисист 12 января заявил, что человеческий фактор стал причиной ошибки, допущенной в его документах. По его словам, галочка «нет» была ошибочно поставлена в ответ на вопрос, ездил ли он в другие страны за 14 дней до прибытия в Австралию.

Вместе с тем предоставление ложной или вводящей в заблуждение информации в официальной форме является в Австралии правонарушением, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде 12 месяцев тюремного заключения и штрафа в размере до 6,6 тыс. австралийских долларов ($4730), а также может привести к аннулированию визы нарушителя.

Australian Open 2022 стартует 17 января в Мельбурне. Джокович — девятикратный и действующий победитель турнира.

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