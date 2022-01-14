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Австралийские власти повторно аннулировали визу Новака Джоковича

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Министр по делами иммиграции Австралии Алекс Хоук повторно аннулировал визу сербского теннисиста, первой ракетки мира Новака Джоковича. Об этом сообщает в пятницу, 14 января, издание The Age.

Согласно решению главы ведомства, виза была повторно аннулирована и спортсмену придется покинуть страну в ближайшее время. При этом Джоковичу будет запрещен въезд на территорию Австралии на три года.

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Австралийские власти аннулировали визу Джоковича 5 января из-за ошибки при запросе на въезд. Спортсмен прилетел для участия в турнире Большого шлема Australian Open. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон указал, что в стране действуют равные и неоспоримые правила для въезда.

Как сообщал сайт «Спорт-Экспресс», 34-летний серб пытался въехать в Австралию без прививки с медицинским освобождением от вакцинации от коронавируса. Погранслужба сочла предоставленные данные недостаточными.

Джокович несколько дней содержался в иммиграционном изоляторе в Мельбурне после аннулирования его визы. Спортсмена освободили 10 января по решению суда, который счет аннулирование визы необоснованным.

Сам теннисист 12 января заявил, что человеческий фактор стал причиной ошибки, допущенной в его документах. По его словам, галочка «нет» была ошибочно поставлена в ответ на вопрос, ездил ли он в другие страны за 14 дней до прибытия в Австралию.

Вместе с тем предоставление ложной или вводящей в заблуждение информации в официальной форме является в Австралии правонарушением, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде 12 месяцев тюремного заключения и штрафа в размере до 6,6 тыс. австралийских долларов ($4730), а также может привести к аннулированию визы нарушителя.

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