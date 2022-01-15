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Полиция Австралии вновь поместила Джоковича под стражу

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Сербский теннисист Новак Джокович в субботу, 15 января, был задержан австралийскими пограничными властями и снова помещен под стражу в соответствии с постановлением, принятом на экстренном слушании в федеральном окружном и семейном суде. Об этом сообщает телекомпания CNN.

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Этот шаг последовал за решением министра по вопросам иммиграции Австралии Алекса Хоука повторно аннулировать визу 34-летнего серба.

Джоковича обвиняют в том, что он предоставил ложную информацию, в частности, что он не путешествовал в течение 14 дней до прибытия в страну.

Адвокаты Джоковича подали апелляцию, дело будет рассмотрено в субботу в федеральном суде страны. В случае отказа Джоковича могут депортировать, и будет запрещен въезд на территорию Австралии на три года.

В документах федерального окружного суда Мельбурна, переданных Хоуком, отмечается, что присутствие спортсмена в стране будет представлять «угрозу как для общественного здравоохранения, так и для общественного порядка», поскольку Джокович не раз «публично заявлял о своем нежелании делать прививку и демонстрировал очевидное пренебрежение основными правилами поведения (во время пандемии COVID-19. — Ред.), такими как изоляция после положительного результата теста».

«Учитывая высокий статус и положение Новака Джоковича, а также то, что он выступает образцом для подражания в спортивном и более широком сообществе, его постоянное присутствие в Австралии может способствовать распространению аналогичного поведения <…> в стране», — цитирует министра The Age.

Он также подчеркнул, что присутствие Джоковича в Австралии может привести «к усилению влияния групп, настроенных против вакцинации», и, соответственно, спровоцировать «гражданские волнения и беспорядки».

Австралийские власти аннулировали визу Джоковича 5 января из-за ошибки при запросе на въезд. Спортсмен прилетел для участия в турнире Большого шлема Australian Open. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон указал, что в стране действуют равные и неоспоримые правила для въезда.

34-летний серб пытался въехать в Австралию без прививки с медицинским освобождением от вакцинации от коронавируса. Погранслужба сочла предоставленные данные недостаточными.

Джокович несколько дней содержался в иммиграционном изоляторе в Мельбурне после аннулирования его визы. Спортсмена освободили 10 января по решению суда, который счел аннулирование визы необоснованным.

Сам теннисист 12 января заявил, что человеческий фактор стал причиной ошибки, допущенной в его документах. По его словам, галочка «нет» была ошибочно поставлена в ответ на вопрос, ездил ли он в другие страны за 14 дней до прибытия в Австралию.

Вместе с тем предоставление ложной или вводящей в заблуждение информации в официальной форме является в Австралии правонарушением, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде 12 месяцев тюремного заключения и штрафа в размере до 6,6 тыс. австралийских долларов ($4730), а также может привести к аннулированию визы нарушителя.

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