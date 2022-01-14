Суд в Москве арестовал еще одного предполагаемого хакера REvil

Тверской суд Москвы арестовал второго участника хакерской группировки REvil, которая получила известность на Западе после обвинений в масштабной кибератаке на американские компании. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Под арестом подозреваемый будет находиться два месяца, до 13 марта 2022 года.

«Тверским районным судом города Москвы 14 января 2022 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бессонова А.С., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ», — следует из сообщения в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Ранее в этот день Тверской суд столицы арестовал другого хакера группировки REvil, которого подозревают в распространении вирусов-вымогателей. Под арестом обвиняемый также пробудет до 13 марта.

Ему вменяется ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).

В пятницу ФСБ пресекла деятельность преступного сообщества REvil, члены которого занимались хищением денег с помощью вредоносного программного обеспечения.

Основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США. Отмечается, что ФСБ установила полный состав преступного сообщества REvil и причастность его членов к неправомерному обороту денежных средств. По данным ведомства, члены REvil разработали вредоносное программное обеспечение, организовали хищение денег с банковских счетов иностранных граждан и их обналичивание.

По адресам пребывания участников преступного сообщества изъяли свыше 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, $600 тыс., €500 тыс., а также криптокошельки и компьютерную технику.

Комментируя операцию ФСБ, независимый исследователь информационной безопасности, автор проекта Russian OSINT Сергей Рэдхант рассказал «Известиям», что хакерское преступное сообщество REvil вряд ли уже возобновит свою деятельность.

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