Эксперт оценил вероятность возобновления деятельности хакерской группы REvil

Хакерское преступное сообщество REvil вряд ли уже возобновит свою деятельность, считает независимый исследователь информационной безопасности, автор проекта Russian OSINT Сергей Рэдхант, в прошлом бравший интервью у членов REvil.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что ФСБ пресекла деятельность группировки. Основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США. ФСБ установила полный состав преступного сообщества REvil и причастность его членов к неправомерному обороту денежных средств.

По данным ведомства, члены REvil разработали вредоносное программное обеспечение, организовали хищение денег с банковских счетов иностранных граждан и их обналичивание.

Эксперт предположил, что компетентные органы РФ и США внимательно изучили имеющиеся доказательства по данному делу и вышли на след хакеров.

«С учетом того что, как писали западные СМИ, военные США взломали инфраструктуру REvil и ФСБ установила личности хакеров, то, вероятнее всего, это конец истории», — выразил мнение Рэдхант в беседе с «Известиями».

В ноябре Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов сообщило, что россиянин Евгений Полянин, которого разыскивают в США по подозрению в киберпреступлениях, предположительно, находится в Барнауле.

Отмечалось, что 22-летнему украинцу Ярославу Васинскому и 28-летнему россиянину Евгению Полянину предъявили обвинения в использовании программ-вымогателей Sodinokibi и REvil для атак на предприятия и государственные учреждения в Соединенных Штатах, в том числе для атаки в июле 2021 года на Kaseya.