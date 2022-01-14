ФСБ пресекла деятельность хакерской группировки REvil

В России пресечена деятельность преступного сообщества «Revil», члены которого занимались хищением денег с помощью вредоносного программного обеспечения. Об этом в пятницу, 14 января, сообщили в ФСБ.

Отмечается, что установлен полный состав преступного сообщества REvil и причастность его членов к неправомерному обороту средств платежей.

«Представители компетентных органов США о результатах проведенной операции проинформированы», — говорится в сообщении.

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