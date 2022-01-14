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Суд в Москве арестовал на два месяца хакера группировки REvil

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Тверской суд Москвы на два месяца арестовал хакера группировки REvil, которого подозревают в распространении вирусов-вымогателей. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе суда.

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«Тверским районным судом города Москвы 14 января 2022 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Муромского Р.Г.», — говорится в сообщении судов общей юрисдикции столицы.

Под арестом обвиняемый пробудет до 13 марта. Ему вменяется ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).

Ранее в этот день ФСБ пресекла деятельность преступного сообщества REvil, члены которого занимались хищением денег с помощью вредоносного программного обеспечения.

Основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США. Отмечается, что ФСБ установила полный состав преступного сообщества REvil и причастность его членов к неправомерному обороту денежных средств. По данным ведомства, члены REvil разработали вредоносное программное обеспечение, организовали хищение денег с банковских счетов иностранных граждан и их обналичивание.

По адресам пребывания участников преступного сообщества изъяли свыше 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, $600 тыс., €500 тыс., а также криптокошельки и компьютерную технику.

Комментируя операцию ФСБ, независимый исследователь информационной безопасности, автор проекта Russian OSINT Сергей Рэдхант рассказал «Известиям», что хакерское преступное сообщество REvil вряд ли уже возобновит свою деятельность.

В ноябре Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов сообщило, что россиянин Евгений Полянин, которого разыскивают в США по подозрению в киберпреступлениях, предположительно, находится в Барнауле.

Отмечалось, что 22-летнему украинцу Ярославу Васинскому и 28-летнему россиянину Евгению Полянину предъявили обвинения в использовании программ-вымогателей Sodinokibi и REvil для атак на предприятия и государственные учреждения в Соединенных Штатах, в том числе для атаки в июле 2021 года на Kaseya.

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