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Гражданин США задержан в Москве по подозрению в насилии над своими детьми

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Гражданин Соединенных Штатов был задержан в Москве по подозрению в насилии над собственными детьми. Об этом стало известно в пятницу, 14 января.

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По нашим данным, правоохранители получили заявление на 64-летнего подозреваемого от его супруги. По словам заявителя, ее муж неоднократно совершал действия насильственного характера в отношении сыновей 2010 и 2014 года рождения.

Ранее, 5 января, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что депутаты сделают всё, чтобы законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов был принят уже в январе 2022 года.

Таким образом он прокомментировал убийство в Костроме пятилетней девочки. Над ребенком 4 января надругались двое мужчин, после чего девочку убили.

Один из подозреваемых, который признался в совершении преступления, ранее отбывал наказание за совершение преступления против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографии.

21 декабря Госдума в первом чтении приняла законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов.

В соответствии с поправками за повторные преступления, связанные с насильственными действиями сексуального характера и совершенные в отношении несовершеннолетних до 18 лет, предлагается наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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