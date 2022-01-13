В Москве впервые с ноября выявили более 5 тыс. заболевших COVID-19

В Москве впервые с середины ноября 2021 года выявили 5490 новых случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба, представленные в четверг, 13 января.

Так, 12 ноября в столице выявили 5183 заболевших COVID-19, тогда как наибольшее число граждан с данным заболеванием по Москве последний раз фиксировалось 11 ноября — 6240.

Всего с начала распространения коронавируса в РФ выявлено 10 723 305 случаев COVID-19, умерли от последствий заболевания 319 172 человека, выздоровели 9 784 348 человек.

Ранее в этот день премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что забота о здоровье людей и увеличение ожидаемой продолжительности жизни являются задачей номер один.

Он поручил до 14 января оценить готовность медучреждений к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациентов с COVID-19 на фоне распространения «Омикрон»-штамма.

Накануне глава Центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что в Москве у 30% заболевших COVID-19 выявлен штамм «Омикрон». В тот же день вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что в стране выявлено 698 случаев «Омикрон»-штамма коронавируса, большая часть из них зафиксирована в Московском регионе.

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду уточнил, что в столице могут ввести новые ограничения из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон». Какие именно меры могут быть приняты, пока говорить рано, сказал Ефимов.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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