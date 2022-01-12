Заммэра допустил введение новых ограничений в Москве из-за штамма «Омикрон»

Новые ограничения из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон» могут ввести в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 12 января.

По его словам, меры могут принять в случае высокой нагрузки на систему здравоохранения.

«Безусловно, мы будем прибегать к новым ограничениям, если такая необходимость возникнет. Это может произойти только в ситуации, когда будут на пределе мощности наших медицинских учреждений. В таком случае будем принимать оперативные решения по введению либо невведению ограничений, опираясь на количество госпитализаций и загрузку московской системы здравоохранения», — сказал заммэра в эфире телеканала «Россия 24», запись доступна на странице канала в YouTube.

По его словам, вводимые ранее в столице ограничения дали возможность «практически безболезненно для экономики преодолеть пиковые значения заболеваемости».

Какие именно меры могут быть приняты, пока говорить рано, сказал Владимир Ефимов.

12 января глава Центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что в Москве у 30% заболевших COVID-19 выявлен штамм «Омикрон». Ранее в этот день вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в стране выявлено 698 случаев «Омикрон»-штамма коронавируса, большая часть из них зафиксирована в Московском регионе.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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