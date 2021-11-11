В России за сутки выявили 40 759 новых случаев COVID-19

В России за минувшие сутки выявили 40 759 новых случаев COVID-19. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве (6240), Санкт-Петербурге (3230) и Подмосковье (2617).

За прошедшие 24 часа зафиксировано 1237 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 33 156 граждан.

Всего на 11 ноября в России выявлено 8 952 472 случая COVID-19 в 85 регионах. За весь период зафиксированы 251 691 летальный исход, выздоровели 7 687 317 человек.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала всех россиян, у кого нет противопоказаний, пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Она обратила внимание на то, что все зарегистрированные в России вакцины безопасны и эффективны.

В тот же день директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург высказал мнение о том, что вакцина против COVID-19 должна быть включена в национальный календарь прививок. А саму вакцинацию, по словам ученого, нужно сделать обязательной.

При этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не исключает возможности принятия на федеральном уровне новых мер из-за сложной ситуации с коронавирусом. Сенатор добавила, что более строгие меры могут затронуть отдельные категории граждан.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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