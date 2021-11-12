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В России за сутки выявили 40 123 новых случая COVID-19

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За минувшие сутки в России зарегистрировано 40 123 новых случая коронавирусной инфекции, из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

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Наибольшее число новых случаев COVID-19 за минувшие 24 часа зарегистрировано в Москве (5183), Санкт-Петербурге (3421) и в Московской области (2726).

Число летальных исходов на фоне инфекции за последние сутки составило 1235, выздоровели 33 645 человек.

Всего в России с начала пандемии выявлено 8 992 595 случаев COVID-19, скончался 252 926 человек, полностью вылечились 7 720 962 пациента.

Ранее в этот день доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что Россия сможет выйти из пандемии коронавируса в 2022 году при условии вакцинации большей части населения.

10 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала всех россиян, у кого нет противопоказаний, пройти вакцинацию от COVID-19. Она обратила внимание на то, что все зарегистрированные в России вакцины безопасны и эффективны. Также Голикова заявила, что для эффективной борьбы с коронавирусом необходим коллективный иммунитет 90–95%, но в РФ пока ставится планка 80%.

В тот же день директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург высказал мнение о том, что вакцина против COVID-19 должна быть включена в национальный календарь прививок. А саму вакцинацию, по словам ученого, нужно сделать обязательной. При этом он объяснил, что принуждать к вакцинации никого не будут.

При этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не исключает возможности принятия на федеральном уровне новых мер из-за сложной ситуации с коронавирусом. Сенатор добавила, что более строгие меры могут затронуть отдельные категории граждан.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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