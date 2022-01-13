Группа сенаторов-демократов представила законопроект о новых санкциях против России

Группа сенаторов-демократов в конгрессе США во главе с председателем комитета по международным отношениям Робертом Менендесом представила законопроект о санкциях против России в случае обострения ситуации вокруг Украины. Об этом 12 января сообщается на сайте комитета.

«Соединенные Штаты должны четко дать понять, что вторжение на Украину будет иметь серьезные последствия. Всеобъемлющий закон председателя Менендеса служит мощным сдерживающим фактором, немедленно и решительно вводя разрушительные санкции», — заявил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер.

Сенатор Менендес во главе 25 своих коллег-демократов представил «Акт по защите суверенитета Украины», который предусматривает обязательные санкции в отношении нескольких представителей российской власти. Кроме того, требование американских чиновников распространяется на несколько российских организаций.

Законопроект о санкциях, по идее его разработчиков, должен стать «четким сигналом» о готовности Соединенных Штатов добиться «разрушительных последствий» для экономики России.

8 января газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Вашингтон готовит пакет санкций против Москвы, который может затронуть большое количество россиян. В частности, министерство торговли США может запретить экспорт в РФ любых потребительских товаров — от мобильных телефонов и ноутбуков до холодильников и стиральных машин, содержащих детали производства США.

23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы запланированном «вторжении» на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.