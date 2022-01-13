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Группа сенаторов-демократов представила законопроект о новых санкциях против России

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Группа сенаторов-демократов в конгрессе США во главе с председателем комитета по международным отношениям Робертом Менендесом представила законопроект о санкциях против России в случае обострения ситуации вокруг Украины. Об этом 12 января сообщается на сайте комитета.

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«Соединенные Штаты должны четко дать понять, что вторжение на Украину будет иметь серьезные последствия. Всеобъемлющий закон председателя Менендеса служит мощным сдерживающим фактором, немедленно и решительно вводя разрушительные санкции», — заявил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер.

Сенатор Менендес во главе 25 своих коллег-демократов представил «Акт по защите суверенитета Украины», который предусматривает обязательные санкции в отношении нескольких представителей российской власти. Кроме того, требование американских чиновников распространяется на несколько российских организаций.

Законопроект о санкциях, по идее его разработчиков, должен стать «четким сигналом» о готовности Соединенных Штатов добиться «разрушительных последствий» для экономики России.

8 января газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Вашингтон готовит пакет санкций против Москвы, который может затронуть большое количество россиян. В частности, министерство торговли США может запретить экспорт в РФ любых потребительских товаров — от мобильных телефонов и ноутбуков до холодильников и стиральных машин, содержащих детали производства США.

23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы запланированном «вторжении» на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

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