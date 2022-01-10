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Бари Алибасов назвал страшными дни беспорядков в Казахстане

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Музыкальный продюсер Бари Алибасов 10 января сообщил «Известиям», что плакал из-за событий в Казахстане. Он сказал, что республика для него «больше чем родина».

«Я вчера плакал по поводу того, что происходит в Казахстане. Потому что для меня Казахстан — это мои мама, папа, моя юность, детский сад, и школа, и моя первая любовь, да всё, вообще моя жизнь. Я и музыкантом известным стал в Казахстане. Для меня это больше чем родина <…> Это самое лучшее время моей биографии, моей судьбы», — сказал Алибасов.

Он также рассказал о хороших отношениях с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Продюсер признался, что дни беспорядков были очень страшными для него.

«Слава богу, что сейчас восстановилось всё. <…> Хочу пожелать казахстанцам только одного, чтобы их жизнь была счастливой. Они этого заслуживают. И как лучшие соседи России, как лучшие друзья русских», — сказал продюсер.

7 января телеведущий, лидер команды «Камызяк» в КВН Азамат Мусагалиев назвал трагедией происходящее в Казахстане. Артист добавил, что никогда не жил в республике, но сейчас осознал, что «Казахстан всегда жил в нем».

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Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и резиденцию президента. Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Они разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

В ходе беспорядков погибли 16 силовиков, двое из них были обезглавлены. Кроме того, есть сведения о нападениях на медиков. Как указали в комендатуре Алма-Аты, жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он подчеркнул, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В администрации президента страны уточнили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января глава республики отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы.

9 января коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане. Как подчеркнул командующий миротворцами ОДКБ Андрей Сердюков, миссия продолжит работу в республике до полной стабилизации обстановки. Спустя день государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что силы ОДКБ будут локально обеспечивать охрану жизненно важных объектов.

10 января Токаев указал на участие в беспорядках в Казахстане боевиков из Афганистана и стран Ближнего Востока. По словам лидера республики, замысел заключался в формировании на территории страны «зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти». Тогда же презент Казахстана заявил о восстановлении конституционного порядка в стране. Он указал, что республика пережила масштабный кризис, самый тяжелый за историю независимости.

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