Задержанный в Казахстане киргизский музыкант признался в клевете на себя

Киргизский музыкант Викрам Рузахунов, которого задержали в Казахстане во время беспорядков, 10 января сообщил, что наговорил на себя для скорейшей депортации на родину.

Ранее мужчина заявил, что неизвестные пообещали заплатить ему $200 за участие в протестах в Казахстане.

«Я услышал от сокамерников, что если сделать такое заявление — якобы тебе предлагали деньги и ты прилетел с целью митинга, — то тебя сразу же транспортируют в Бишкек. Это был такой путь, как мне показалось. И поэтому я решил наговорить на себя, хотя этого нельзя делать», — сказал Рузахунов, после того как вернулся в Бишкек.

Музыкант назвал себя жертвой обстоятельств и заметил, что от подобных событий никто не застрахован.

«Каждый может оказаться в такой ситуации. Я просто оказался жертвой таких обстоятельств. Как говорится, не в нужное время не в том месте», — сказал Рузахунов.

Утром 9 января казахстанские государственные телеканалы показали интервью мужчины, который рассказал, что является гражданином Киргизии и прилетел в Казахстан для участия в митинге. Он утверждал, что неизвестные купили ему билет, поселили на съемной квартире в Алма-Ате и пообещали $200 за участие в протестах.

Основатель Парка высоких технологий Киргизии Азис Абакиров опознал в задержанном Рузахунова, который часто летал в соседнюю страну на выступления.

В тот же день около 150 человек собрались на митинг перед казахстанским посольством в Бишкеке с требованием немедленного освобождения Рузахунова. К участникам акции приезжал председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев, заявивший, что власти Киргизии направили ноту Казахстану в связи с задержанием гражданина. 10 января стало известно об освобождении Рузахунова.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и резиденцию президента. Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Они разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он подчеркнул, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В администрации президента страны уточнили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января глава республики отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы.

В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. Так, в Казахстан прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Кроме того, в страну прибыли белорусские миротворцы, а также миротворцы из Киргизии, Армении и Таджикистана. Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ стала охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Казахстана в стабилизации обстановки.