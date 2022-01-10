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Россиянка рассказала об эвакуации из аэропорта Алма-Аты

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Рейс из Алма-Аты не смог вылететь из-за захвата самолета, но благодаря профессиональной работе сотрудников аэропорта удалось избежать паники. Об этом рассказала «Известиям» в понедельник, 10 января, очевидец событий — владелец креативного агентства Glyph Creative Ольга Комиссар.

«Мы должны были 5-го числа [января] вылететь нашим регулярным рейсом, но, к сожалению, не смогли, потому что его захватили. Я хочу выразить большую благодарность сотрудникам аэропорта, что они смогли эвакуировать всех, кто там находился, за пределы аэропорта: кто-то вышел полем, кого-то отправили на машинах, кого как», — сказала Комиссар.

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При этом женщина добавила, что путь домой был сложным.

«Нас высадили в определенных точках города, и каждый дальше добирался сам, как мог. Я проехала в ту ночь по центру города, 5 [января] вечером в самый эпицентр, на машине без номеров. Было страшно, везде стреляли, действовали мародеры. Мы пережили три страшные ночи в Алма-Ате, до сих пор стоит шум стрельбы в ушах. <…> Сейчас я нахожусь в Москве», — рассказала очевидец.

Она также выразила надежду на то, что после запуска прямых рейсов сможет вернуться в Алма-Ату.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и резиденцию президента. Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Они разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

8 января самолет военно-транспортной авиации доставил из Алма-Аты в Москву 25 российских граждан, находившихся в Казахстане в туристической поездке. Россияне прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники на один из горнолыжных курортов. Спустя день первые три самолета с гражданами России вылетели из Алма-Аты на подмосковный аэродром Чкаловский.

На фоне обострения ситуации в Казахстане президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. 9 января коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане.

10 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что события в Казахстане стали неожиданностью для всех стран ОДКБ. Представитель Кремля заверил, что координация и союзнические отношения позволили должным образом отреагировать на вызов.

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