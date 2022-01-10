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Рахмон заявил о тысячах боевиков у южных границ стран ОДКБ

Президент Таджикистана Рахмон: у южных границ стран ОДКБ насчитывается более 6 тыс. боевиков
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У южных границ стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — на северо-востоке Афганистана — насчитывается свыше 6 тыс. боевиков. Об этом сообщил в понедельник, 10 января, президент Таджикистана Эмомали Рахмон на внеочередном саммите организации по ситуации в Казахстане.

«В целом, по данным спецслужб Таджикистана, количество лагерей и центров по подготовке террористов, граничащих с южными границами ОДКБ, в северно-восточных провинциях Афганистана насчитывает свыше 40, а их численный состав достигает более 6 тыс. боевиков», — отметил Рахмон.

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Ранее в этот день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил российского лидера Владимира Путина за помощь на фоне беспорядков в стране. В свою очередь Путин указал, что страны – участницы Организации Договора о коллективной безопасности не позволят раскачать ситуацию у себя дома и не допустят «цветных революций».

При этом в тот же день посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов связал массовые беспорядки в Казахстане с развитием экстремистских идей в регионе после вывода войск США из Афганистана. По его словам, «тысячи джихадистов и мародеров попытались подорвать конституционный строй» в Казахстане.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и резиденцию президента. Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Они разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

На основании этого Токаев обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы.

9 января коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане. Как подчеркнул командующий миротворцами ОДКБ Андрей Сердюков, миссия продолжит работу в республике до полной стабилизации обстановки. Спустя день государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что силы ОДКБ будут локально обеспечивать охрану жизненно важных объектов.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.

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