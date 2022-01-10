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Посол РФ связал беспорядки в Казахстане с выводом войск США из Афганистана

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов связал массовые беспорядки в Казахстане с развитием экстремистских идей в регионе после вывода войск США из Афганистана. Об этом говорится на странице российского диппредставительства в Facebook.

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По словам дипломата, «тысячи джихадистов и мародеров попытались подорвать конституционный строй» в Казахстане.

«Казахстан оказался под ударом радикалов, исповедующих человеконенавистническую идеологию. Тысячи джихадистов и мародеров попытались подорвать конституционный строй. Применяют оружие против мирных граждан. Причиняют ущерб государственному и частному имуществу», — следует из его заявления в социальной сети.

Антонов заметил, что ситуация в республике дестабилизировалась после «американского бегства из Афганистана» и стремительного развития экстремистских идей и течений в регионе.

Посол РФ в Вашингтоне подчеркнул, что переговоры с террористами проводиться не будут, так как они «только поощряют их к совершению еще более тяжких преступлений».

Кроме того, дипломат выразил уверенность, что компетентные ведомства Казахстана разберутся в ситуации и «вырвут корни терроризма».

По словам Антонова, первые часы работы миротворческого контингента ОДКБ демонстрируют его эффективность, нацеленность на восстановление мира и конституционного порядка.

Всем демократическим силам мира нужно помогать властям Казахстана оправиться от нынешнего потрясения, а не пытаться еще больше расшатать ситуацию, заключил он.

В тот же день в МИД Казахстана рассказали, что, по предварительным данным, в числе участников беспорядков в Казахстане есть люди с боевым опытом в горячих точках.

Ранее в воскресенье сообщалось, что правоохранители Казахстана проведут масштабное расследование причин массовых беспорядков, итоги предоставят мировому сообществу. Кроме того, в МИД Казахстана подчеркнули, что в настоящее время правоохранители и вооруженные силы страны противостоят не «мирным протестующим, как ситуацию преподносят некоторые зарубежные СМИ, а террористам.

До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он подчеркнул, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В администрации президента страны уточнили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции протеста переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Двое из 16 погибших силовиков были обезглавлены. Есть сведения о нападениях на медиков. Как указали в комендатуре Алма-Аты, жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

5 января Токаев отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. Так, в Казахстан прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Кроме того, в страну прибыли белорусские миротворцы, а также миротворцы из Киргизии, Армении и Таджикистана.

Силы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.

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