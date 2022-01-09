Один человек погиб при перестрелке в Кабуле

В столице Афганистана в результате перестрелки с участием боевиков движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) погиб как минимум один человек. Об этом в воскресенье, 9 января, сообщил замминистра информации и культуры в сформированном радикалами временном правительстве Забихулла Муджахид.

По его словам, в одном из кварталов Кабула талибы завершили спецоперацию против подозреваемых в похищении людей.

«Силы безопасности «Исламского эмирата Афганистан» провели в столичном квартале Хушхальхан спецоперацию против подозреваемых в похищении людей. Один из преступников был уничтожен», — написал он в Twitter.

Ранее в воскресенье афганская газета Weesa Daily сообщила о том, что 8 января в западной части Кабула произошло несколько взрывов. Вечером того же дня в районе Кабульского политехнического университета также были слышны звуки выстрелов.

В начале декабря центре Кабула был подорван автомобиль властей Афганистана. Целью взрыва был губернатор провинции Панджшер. Сработала прикрепленная к машине магнитная мина. В результате происшествия никто не пострадал.

30 ноября взрыв прогремел рядом со школой в Кабуле. Как рассказали очевидцы, взорвалась бомба, спрятанная у дороги. Инцидент произошел на улице Дараламан у государственной школы. Уточнялось, что пострадали несколько человек, погибших не было.

Кроме того, в ноябре произошли три взрыва. Одна бомба взорвалась в транспортном средстве, погибли семь человек. Вторая — в микроавтобусе, жертвами стали три человека. Еще один прогремел в районе Котэ Санги в афганской столице.

По заявлению секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева, более 20 террористических структур в настоящее время функционируют на территории Афганистана.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.