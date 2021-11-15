В Кабуле прогремел взрыв

Взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле. Об этом 15 ноября сообщает информационное агентство Aamaj News.

«В понедельник в районе Котэ Санги города Кабула произошел взрыв, но полная информация о произошедшем пока недоступна», — говорится в сообщении.

Отмечается, что район Котэ Санги ранее неоднократно подвергался нападению со стороны боевиков террористической группировки ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация).

Посольство РФ в Кабуле сообщило, что граждане России не пострадали при взрыве в столице Афганистана.

«По поступающей информации, взрыв произошел в 5-м районе Кабула. Причина взрыва — детонация магнитной мины. Россиян среди пострадавших нет, сотрудники [посольства. — Ред.] в безопасности, со зданием [посольства. — Ред.] также всё в порядке», — сказали ТАСС в посольстве.

13 ноября сообщалось, что в этом районе произошел подрыв автобуса. По сведениям агентства, в результате инцидента погибли три человека, среди них — журналист телекомпании Ariana TV.

Ответственность за субботний взрыв взял на себя филиал террористической группировки «Исламское государство» — «Велаят Хорасан» (запрещенная в России террористическая организация).

12 ноября в мечети в афганской провинции Нангархар произошел взрыв во время пятничной молитвы. Пострадали по меньшей мере 12 человек, включая местного муллу.

10 ноября секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что более 20 террористических структур в настоящее время функционируют в Афганистане. При этом, отметил он, США и союзники продолжают способствовать дальнейшей деградации ситуации путем экономической изоляции Афганистана.

Рост числа беженцев из Афганистана Патрушев назвал угрозой региональной стабильности. По его словам, велики риски проникновения террористических и экстремистских элементов, а также наркодельцов под видом беженцев или сотрудничавших с Западом афганцев в Центральную Азию и Россию.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены движения «Талибан» (организация, которая находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.