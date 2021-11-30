Взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле

Взрыв прогремел рядом со школой в столице Афганистана Кабуле. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщил на своей странице в Twitter телеканал Tolo News.

По словам свидетелей, взорвалась бомба, спрятанная у дороги. Инцидент произошел на улице Дараламан у государственной школы. Как уточняется, пострадали несколько человек.

Пресс-секретарь полицейского управления Кабула подтвердил факт взрыва. По его словам, погибших нет.

17 ноября в Кабуле прогремели два взрыва. Одна бомба взорвалась в транспортном средстве, погибли семь человек. Вторая взорвалась в микроавтобусе, жертвами стали три человека.

5 ноября в районе Котэ Санги в афганской столице также прогремел взрыв.

Как 10 ноября заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, более 20 террористических структур в настоящее время функционируют в Афганистане.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.