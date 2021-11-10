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Патрушев назвал число действующих в Афганистане террористических структур

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Более 20 террористических структур в настоящее время функционируют в Афганистане. Об этом в среду, 10 ноября, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

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«Главной из угроз, исходящих с афганского направления, остается терроризм. По различным оценкам, в настоящий момент в Афганистане функционируют более 20 террористических структур общей численностью свыше 23 тыс. боевиков», — сказал он журналистам в ходе «Делийского диалога по региональной безопасности в Афганистане» на уровне советников по национальной безопасности.

Патрушев также сообщил, что Афганистан находится на грани гуманитарного кризиса. По его словам, в стране продолжается засуха, цены на продовольствие растут и более 18 млн человек голодают.

При этом, отметил он, США и союзники продолжают способствовать дальнейшей деградации ситуации путем экономической изоляции Афганистана.

Кроме того, секретарь Совбеза заявил, что рост числа беженцев из Афганистана является угрозой региональной стабильности. По его словам, велики риски проникновения террористических и экстремистских элементов, а также наркодельцов под видом беженцев или сотрудничавших с Западом афганцев в Центральную Азию и Россию.

Ранее в среду Патрушев сообщил, что Россия отмечает активизацию государств в вопросах, связанных с Афганистаном. В частности, он особо отметил итальянскую инициативу по созыву чрезвычайного саммита «группы двадцати» по Афганистану.

7 ноября посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов рассказал, что Россия в ноябре планирует направить в Афганистан крупную партию гуманитарной помощи. Он уточнил, что этими же спецрейсами в ноябре страна вывезет афганских граждан, у которых есть российское гражданство.

Ранее, 2 ноября, в результате взрыва в центре Кабула погибли 25 человек, более 50 человек пострадали. По информации афганских СМИ, атаки были совершены боевиками запрещенной в РФ группировки «Исламское государство в Хорасане», которая является ответвлением экстремистской организации «Исламское государство» (ИГ) (обе террористические организации запрещены в РФ).

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.

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