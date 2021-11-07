Россия направит в Афганистан партию гуманитарной помощи

Россия в ноябре планирует направить в Афганистан крупную партию гуманитарной помощи, а также организовать вывоз российских граждан обратным рейсом. Об этом в воскресенье, 7 ноября, сообщил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

«Сейчас мы готовим организацию сюда (в Афганистан. — Ред.) спецрейсов, на которых будет доставлена крупная партия гуманитарной помощи, продукты. И этими же спецрейсами в ноябре мы вывезем афганских граждан, у которых есть российское гражданство», — рассказал он в интервью телеканалу «Россия 1».

Ранее, 27 октября, генсек ООН Антониу Гутерриш объявил о том, что радикальное движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ) расширяет гуманитарный доступ для сотрудников миссий ООН и обеспечивает их безопасность.

20 октября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что настало время для мобилизации ресурсов мирового сообщества по оказанию Кабулу действенной финансово-экономической гуманитарной помощи, в том числе в целях недопущения гуманитарного кризиса и купирования миграционных потоков.

В тот же день Гутерриш обсудил с руководством Евросоюза ситуацию в Афганистане и сотрудничество ООН и ЕС. 13 сентября он рассказал о том, что участники министерской конференции по Афганистану в Женеве уже пообещали более $1 млрд на предоставление гуманитарной помощи афганскому народу.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день покинул страну.