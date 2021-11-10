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Патрушев отметил активизацию международных встреч по Афганистану

Патрушев: Россия отмечает активизацию международных и региональных встреч по Афганистану
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Россия отмечает активизацию государств в вопросах, связанных с Афганистаном. Об этом сообщил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

«В целом отмечаем активизацию международных и региональных игроков на афганском направлении, создание новых форматов», — уточнил Патрушев в ходе совещания по региональной безопасности в Афганистане, которое проходит в Нью-Дели в среду, 10 ноября.

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По его словам, к таким игрокам можно отнести итальянскую инициативу по созыву чрезвычайного саммита «Группы двадцати» по Афганистану. Кроме того, к ним относятся и региональный механизм России, Китая, Пакистана и Ирана, встреча стран-соседей Афганистана и заседание Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Вместе с тем Патрушев обратил внимание на то, что «данные диалоговые механизмы должны не дублировать работу друг друга, а органично дополнять ее».

Ранее, 7 ноября, посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов рассказал, что Россия в ноябре планирует направить в Афганистан крупную партию гуманитарной помощи. Он уточнил, что этими же спецрейсами в ноябре страна вывезет афганских граждан, у которых есть российское гражданство.

29 октября постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия хочет посмотреть, как талибы (представители организации, которая находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) будут исполнять свои обязательства. По его словам, в настоящий момент первостепенной задачей является стабилизация ситуации в Афганистане.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены движения «Талибан» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.

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