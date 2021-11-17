По меньшей мере семь человек погибли в результате второго взрыва в Кабуле

Второй взрыв прогремел в Кабуле в среду, 17 ноября. Об этом сообщило афганское агентство Aamaj News на странице в Facebook.

По предварительным данным, инцидент произошел в районе Дехбори в западной части афганской столицы. Отмечается, что в одном транспортом средстве находилась бомба.

В результате взрыва, как отмечает агентство, погибли по меньшей мере семь человек, еще трое пострадали.

Ранее в этот день в районе Даште-Барчи на западе Кабула был взорван пассажирский микроавтобус. По последним данным, погибли три человека. Между первым и вторым взрывом прошло менее часа.

До этого, 15 ноября, в районе Котэ Санги в Кабуле также прогремел взрыв. Отмечается, что район Котэ Санги ранее неоднократно подвергался нападению со стороны боевиков террористической группировки ИГ (запрещенная в России террористическая организация). Посольство РФ, в свою очередь, уточнило, что россияне не пострадали при взрыве.

13 ноября сообщалось, что в этом районе произошел подрыв автобуса. По некоторым данным в результате инцидента погибли три человека, среди них — журналист телекомпании Ariana TV.

Ответственность за субботний взрыв взял на себя филиал террористической группировки ИГ — «Велаят Хорасан» (запрещенная в России террористическая организация).