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В столице Афганистана взорвался автобус

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Автобус взорвался в одном из районов Кабула в Афганистане. Об этом в субботу, 13 ноября, сообщил телеканал 1TV со ссылкой на местную полицию.

Как написал представитель движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) Инамулла Самангани в Twitter, при взрыве один человек погиб и двое пострадали.

«По факту произошедшего было начато расследование», — говорится в сообщении.

Очевидцы сделали кадры с места произошедшего.

12 ноября в мечети в афганской провинции Нангархар произошел взрыв во время пятничной молитвы. Пострадали по меньшей мере 12 человек, включая местного муллу.

10 ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что более 20 террористических структур в настоящее время функционируют в Афганистане. При этом, отметил он, США и союзники продолжают способствовать дальнейшей деградации ситуации путем экономической изоляции Афганистана.

Рост числа беженцев из Афганистана Патрушев назвал угрозой региональной стабильности. По его словам, велики риски проникновения террористических и экстремистских элементов, а также наркодельцов под видом беженцев или сотрудничавших с Западом афганцев в Центральную Азию и Россию.

2 ноября в результате взрыва в центре Кабула погибли 25 человек, более 50 человек пострадали. По информации афганских СМИ, атаки были совершены боевиками запрещенной в РФ группировки «Исламское государство в Хорасане», которая является ответвлением запрещенной в РФ экстремистской организации «Исламское государство» (ИГ) (обе террористические организации запрещены в РФ).

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены движения «Талибан» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.

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