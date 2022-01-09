Взрывы прогремели в Кабуле

Несколько взрывов произошло в западной части столицы Афганистана, города Кабула, 8 января. Об этом сообщила афганская газета Weesa Daily в Twitter.

Вечером того же дня в районе Кабульского политехнического университета также были слышны звуки выстрелов.

Дополнительные подробности не приводятся.

В начале декабря центре Кабула был подорван автомобиль властей Афганистана. Целью взрыва был губернатор провинции Панджшер. Сработала прикрепленная к машине магнитная мина. В результате происшествия никто не пострадал.

В конце ноября взрыв прогремел рядом со школой в Кабуле. По словам свидетелей, взорвалась бомба, спрятанная у дороги. Инцидент произошел на улице Дараламан у государственной школы. Уточнялось, что пострадали несколько человек.