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Взрывы прогремели в Кабуле

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Несколько взрывов произошло в западной части столицы Афганистана, города Кабула, 8 января. Об этом сообщила афганская газета Weesa Daily в Twitter.

Вечером того же дня в районе Кабульского политехнического университета также были слышны звуки выстрелов.

Дополнительные подробности не приводятся.

В начале декабря центре Кабула был подорван автомобиль властей Афганистана. Целью взрыва был губернатор провинции Панджшер. Сработала прикрепленная к машине магнитная мина. В результате происшествия никто не пострадал.

В конце ноября взрыв прогремел рядом со школой в Кабуле. По словам свидетелей, взорвалась бомба, спрятанная у дороги. Инцидент произошел на улице Дараламан у государственной школы. Уточнялось, что пострадали несколько человек.

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