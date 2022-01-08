Захарова назвала отчаянием заявление Блинкена о роли РФ в Казахстане

Высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о вводе российских миротворцев в Кахастан на фоне беспорядков похожи на проявление отчаяния от отсутствия аргументов. Соответствующее заявление в субботу, 8 января, сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, представители Вашингтона не знают ответов на вопросы, которые им задают в связи с протестами в Казахстане.

«А я считаю, что это отчаяние и отсутствие аргументов. Или отчаяние от отсутствия аргументов. Ведь посмотрите, в ситуации, когда сейчас задают вопросы американским представителям вокруг Казахстана, ставят их в публичном плане в тупик. Они не знают, что говорить. Посмотрите на этот детский лепет и чушь, которую они несут», — отметила Захарова в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

Кроме того, Захарова заявила, что США больше не могут врать и лицемерить, называя ситуацию в Казахстане мирными протестами.

Она напомнила ситуацию с двойными стандартами в оценках Соединенными Штатами протестов в Казахстане и штурма Капитолия 6 января 2021 года, когда шло жестокое подавление вышедших по политическим мотивам людей.

«Поэтому врать и лицемерить (США — Ред.) в данном случае уже невозможно: когда видят боевые действия, людей, в руках которых боевое оружие, это даже не оружие для самообороны, боевое оружие, людей, которые избивают, мародерствуют», — сказала глава МИД.

Ранее в субботу глава американской дипломатии, комментируя ввод российских миротворцев в Казахстан, заявил, что Вашингтон вынес один урок из истории, якобы, «когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти».

В ответ Захарова назвала эти слова хамскими и напомнила Вашингтону о вводе американского контингента в ряд стран, которым «не повезло увидеть у себя «дома» этих незваных гостей».

Днем ранее Блинкен заявил, что США не понимают причину обращения Казахстана за помощью к государствам-членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он отметил, что Соединенные Штаты намерены следить за действиями сил ОДКБ и призвал их не нарушать права человека.

Кроме того, накануне в Белом доме также усомнились в законности ввода сил ОДКБ в Казахстан.

О миротворческой миссии в республике госсекретарю США рассказал во время телефонного разговора глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди 7 января.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

Президент Казахстана Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. Житель Нур-Султана в разговоре с «Известиями» назвал события в Алма-Ате мародерством и бойней, а не мирным протестом.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация временно направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Позже в секретариате ОДКБ сообщили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. В республику прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Кроме того, в Казахстан прибыли белорусские миротворцы. Также в Казахстан уже доставлены миротворцы из Киргизии. Помимо этого, российская сторона помогает в переброске в Казахстан армянских военных из состава миротворцев ОДКБ.

Миротворцы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана поддерживать законность и правопорядок, обеспечивают безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.