Политолог заявил о помощи сотрудников спецслужб террористам в Казахстане

Нарушителям правопорядка в Казахстане помогали представители спецслужб, заявил «Известиям» 8 января казахстанский политолог Марат Шибутов.

Он подчеркнул, что тысячи террористов не могли остаться незамеченными председателем Комитета национальной безопасности Казахстана.

«Такое количество террористов не могло быть завезено в страну и подготовлено из местных. Они не могли быть вот так подготовлены, знать критические точки города и знать, как действовать при антитеррористических ситуациях, без пособничества органа по нацбезопасности и террору. Были случаи, когда сотрудники прямо способствовали террористам. Это речь идет о захвате аэропорта», — указал специалист.

Как убежден Шибутов, имел место заговор с целью свержения власти.

В настоящее время власти начали проводить большую «зачистку» среди силовиков, в ходе которой также будут установлены сообщники террористов. Большое количество людей в Казахстан были завезены из других стран, подчеркнул политолог.

«Надо было их завести из Узбекистана и Кыргызстана. Они должны были пройти пограничный контроль, потом зарегистрироваться в отделах миграционной полиции, что-то есть, где-то жить. На это требовались деньги», — отметил он.

Также есть сведения, что террористы до сих пор могут удерживать больницы в Калкамане из-за того, что они свезли туда своих пострадавших, добавил эксперт.

Накануне первый заместитель главы администрации Шымкента Шынгыс Мукан рассказал, что нарушителям правопорядка платили за участие в погромах, а также выдавали энергетические напитки, чтобы они теряли контроль над собой.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии.

Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

Также стало известно о 18 погибших в ходе протестов в республике силовиках, двое из них были обезглавлены. Нацгвардия Казахстана сообщала о двоих убитых военнослужащих. Кроме того, есть сведения о нападениях на медиков.

Помимо этого, в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Казахстане сообщили, что в Алма-Ате в ходе беспорядков от огнестрельного ранения погиб ребенок, еще один подросток пострадал.

В комендатуре Алма-Аты заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан, Таджикистан и Киргизия) за помощью в преодолении террористической угрозы.

Позже в секретариате ОДКБ сообщили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. В республику прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Военные приступили к выполнению поставленных задач. Кроме того, сообщалось, что в Казахстан прибыли белорусские миротворцы. Также в республику уже доставлены миротворцы из Киргизии. Помимо этого, российская сторона помогает в переброске в Казахстан армянских военных из состава миротворцев ОДКБ.

Миротворцы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.