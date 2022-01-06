Эксперт оценил перспективы прекращения хозяйственных связей между РФ и Казахстаном

Казахстан — десятый крупнейший партнер по товарообороту с РФ, годовой оборот с этой страной превышает $20 млрд. Об этом «Известиям» заявил президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

По его словам, сейчас сложилась крайне тревожная ситуация, которая может привести к разрыву хозяйственных связей между Россией и Казахстаном.

«Все заинтересованы в скорейшем восстановлении порядка и функционирования банковской системы, движении товаров», — подчеркнул он.

Калинин отметил, что у стран много бизнес-связей, в том числе по линии малого бизнеса. Особенно тесные связи в приграничных районах, а их немало — ведь граница России с Казахстаном огромная, добавил он. При этом взаимодействие постоянно увеличивалось, в 2021-м активно росли и экспорт, и импорт. В Россию поставляли немало в том числе продуктовых товаров, отметил Александр Калинин.

«Кроме традиционного сырьевого экспорта (там богатые запасы металла, угля, урана, экспортер номер один урана в мире) в Казахстане активно развивалась и пищевая сфера», — сказал он.

Кроме того, ситуация вызывает опасения и потому, что между странами много семейных связей, отметил Калинин.

В Казахстане 2 января начались протесты. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр. Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, алма-атинская резиденция президента Казахстана была захвачена.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что здания и объекты инфраструктуры, помещения, где находится оружие, захватывают именно группы террористов, они, по его словам, и ведут бои с курсантами училищ. Он отметил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

Правительство Казахстана 5 января ушло в отставку.

В ночь на 6 января беспорядки в Алма-Ате не утихали. Так, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими в городе. Стало известно о погибших в Алма-Ате силовиках. Позднее сообщалось, что их число выросло до 13, двое из них были обезглавлены.

Жестокие действия нападавших, как убеждены в комендатуре города, свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших Алма-Ату.

По данным минздрава Казахстана, в результате беспорядков в стране пострадали свыше тысячи человек, из них почти 400 госпитализированы, 62 находятся в реанимации. При этом в ведомстве подчеркнули, что участники беспорядков нападают на врачей, более 10 медиков получили травмы.

Также стало известно, что вооруженные бандиты в Алма-Ате окружили две крупные больницы и не пускают в них пациентов и медиков.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), отметил, что в связи с обращением Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Казахстана, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности организации принял решение направить коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Как сообщили в секретариате ОДКБ, самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. Отмечается, что передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач. Также стало известно, что Белоруссия направит в Казахстан миротворцев для выполнения союзнических обязательств.