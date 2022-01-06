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Культурная неделя: выбор «Известий»

Куда пойти и что смотреть с 6 по 12 января
Фото: 2425 Films
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Культурная неделя: выбор «Известий»
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2022-01-04 13:04:46
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Кино

«В Бюро расследований люди понимающие»
Французский актер Пьер Нинэ — о том, хорошо ли подслушивать, как научиться никогда не опаздывать и стать иконой моды

«Черный ящик»

Режиссер: Ян Гозлан. В ролях: Пьер Нинэ, Лу Де Лааж, Андре Дюссолье, Себастьен Пудеру, Оливье Рабурден.

Крушение новейшего авиалайнера уносит жизни сотен людей. Пролить свет на причины катастрофы может только расшифровка черного ящика. Расследование возглавляет талантливый и эксцентричный аналитик Матьё с уникальным слухом. Чем дальше он продвигается на своем пути, тем больше обнаруживает подозрительных обстоятельств. Но никто не верит Матьё…

С 6 января в прокате.

«Мой волк»

Культурная неделя
Кадр из фильма «Мой волк»

Кадр из фильма «Мой волк»

Фото: Angoa-Agicoa
Третий пошел: новогодний прокат возглавил новый «Последний богатырь»
За 2 января лидирующий фантастический триквел собрал 228,5 млн рублей

Режиссер: Дени Имбер. В ролях: Шанна Кил, Венсан Эльбаз, Мари Жиллен, Эрик Эльмонино, Чеки Карио.

Семейное кино о дружбе девочки и волка. 8-летняя Виктория переезжает с отцом из города в горы. Однажды на прогулке они знакомятся с пастухом, и он дарит девочке щенка по кличке Секрет, который становится ей лучшим другом. Лишь позже семья понимает, что из этого ласкового комочка шерсти вырастет опасный хищник. Но дружба не знает границ...

С 6 января в прокате.

«Станция одиннадцать»

Культурная неделя
Кадр из фильма «Станция одиннадцать»

Кадр из фильма «Станция одиннадцать»

Фото: Pacesetter Productions
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За какими релизами в российском прокате действительно стоит следить

Режиссеры: Хиро Мурай, Джереми Подесва, Хелен Шейвер, Люси Черняк. В ролях: Маккензи Дэвис, Гаэль Гарсиа Берналь, Химеш Патель, Джо Пинг, Даниэль Дедуайлер, Дэвид Уилмот.

Человечество не справилось с пандемией вируса: 20 лет спустя после гибельной эпидемии труппа странствующих актеров колесит по постапокалиптической Америке, дает пьесы Шекспира и пополняет припасы в заброшенных домах. Актерам предстоит столкновение с последователями зловещего религиозного культа и их лидером по прозвищу Пророк, захватившими власть в небольшом городке в районе Великих озер.

Эксклюзивно на more.tv.

«Хорошая Сэм»

Культурная неделя
Кадр из сериала «Хорошая Сэм»

Кадр из сериала «Хорошая Сэм»

Фото: CBS Studios
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Режиссер: Рэндолл Зиск. В ролях: София Буш, Джейсон Айзекс, Скай П. Маршалл.

Премьера сериала о талантливом кардиохирурге Сэм Гриффит, которая стала начальником хирургического отделения, после того как ее босс впал в кому. Однако в какой-то момент он просыпается и принимает решение вернуться к своим обязанностям. Назревает конфликт, который усугубляется еще и тем, что босс Сэм — ее отец с крайне непростым характером.

С 6 января в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»

Театр

«Ночь перед Рождеством»

Культурная неделя
Сцена из оперы «Ночь перед Рождеством»

Сцена из оперы «Ночь перед Рождеством»

Фото: Мариинский театр/mariinsky.ru
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Дирижер: Валерий Гергиев. В ролях: Ольга Савова, Александр Морозов, Андрей Попов, Виталий Янковский, Денис Закиров.

Действие оперы Римского-Корсакова начинается «святым вечером» и завершается на следующий день, после праздничной рождественской обедни. В центре — рождественская ночь, важнейшая веха в крестьянском календаре наряду с весенним равноденствием и летним солнцеворотом. В «Ночи перед Рождеством» действуют не только люди, но и ведьмы, и колдуны, и даже небесные светила.

6,8,9 января 19:00, 8 января, 13:00, Мариинский театр

«Тайна вселенной Деда Мороза»

Культурная неделя
Сцена из шоу «Тайна вселенной Деда Мороза»

Сцена из шоу «Тайна вселенной Деда Мороза»

Фото: Crocus City Hall/crocus-hall.ru
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Объединение МХТ имени Чехова и МХАТ имени Горького станет главным сюжетом будущих сезонов

Дед Мороз с Русского Севера даст отпор коварному колдуну Агрызу. На стороне завистливого и хитрого мага будут персонажи, которых хорошо знают дети и взрослые — Кощей, Леший и даже Дракон Тьмы. Чтобы спасти Новый год и самого Деда Мороза, героям сказки предстоит отправиться в захватывающее путешествие по волшебной вселенной. Действие будет разворачиваться как на сцене, так и в зале! Зрителей ожидают трюки, завораживающие иллюзии, зрелищные акробатические и танцевальные номера.

6,7,8 января в 12:00, 15:00, 18:00, Crocus City Hall

«Не всё коту масленица»

Культурная неделя
Элетротеатр «Станиславский»

Элетротеатр «Станиславский»

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
«Это уже не любовь, а судьба»
«Квартет И» — о своем первом сериале, многолетней дружбе и юморе, который убивает секс

Режиссер Павел Кравец. В ролях: Ксения Энтелис, Анна Кузминская, Павел Кравец, Георгий Фетисов, Ольга Бынкова, Варвара Обидор, Владимир Иванов.

В Электротеатре премьера — новая «академическая» версия пьесы Александра Островского, написанной в 1871 году. Создателей спектакля интересует, можно ли сегодняшними энергиями открыть текст классика и оказаться в пространстве игры, где мелодраматический сюжет встречается с мифом. Режиссер задается вопросами — как эти две ипостаси конфликтуют между собой и могут ли они пребывать друг с другом в мире. Не проще ли жить, как велит тебе сердце? В спектакле звучат народные духовные стихи и электронная композиция Георгия Мансурова.

9 и 10 января, 19:00, Электротеатр, Камерная сцена

«Лето, Зима и Весна священная»

Культурная неделя
Сцена из спектакля «Лето, Зима и Весна священная»

Сцена из спектакля «Лето, Зима и Весна священная»

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская

Хореограф: Артур Питу. В ролях: артисты труппы «Балета Москва».

Спектакль напряженный, гнетущий, но полный надежды, имеет все шансы стать эмоциональным опытом за гранью рационального. Не зря Артура Питу называют «Дэвидом Линчем в танце». Прозвучит классика Игоря Стравинского в исполнении Большого симфонического оркестра Польского радио (дирижер Богдан Водичко) и музыка, написанная британским композитором Фрэнком Муном специально для постановки.

12 января, 20:00, Центр имени Мейерхольда

«Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена»

Культурная неделя
Сцена из спектакля «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена»

Сцена из спектакля «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена»

Фото: МХТ им. А. П. Чехова/mxat.ru/Александр Иванишин
Лотерейный балет: как попасть на «Щелкунчика» в Большой
Чего стоит достать билет честно и как на главном новогоднем спектакле пытаются заработать спекулянты

Режиссер: Виктор Крамер. В ролях: Константин Хабенский, Кристина Бабушкина, Надежда Калеганова, Надежда Жарычева, Даниил Феофанов, Михаил Трухин, Артём Волобуев, Сергй Сосновский, Ростислав Лаврентьев, Александр Усов.

Виктор Крамер поставил спектакль по собственной пьесе, написанной при участии Константина Хабенского. Ее фантастический сюжет основывается на реальных событиях из жизни барона Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена, рассказах Рудольфа Эрика Распе и других авторов, посвящавших свои произведения приключениям барона из Боденвердера.

10, 11 января, 19:00, МХТ имени Чехова

«Буратино»

Культурная неделя
Сцена из спектакля «Буратино»

Сцена из спектакля «Буратино»

Фото: Малый театр/maly.ru
«Многие уже испорчены телевидением»
Худрук Малого театра Юрий Соломин — о молодых актерах, стариках в провинции и медали Островского

Режиссеры: Юрий Соломин, Станислав Сошников. В ролях: Владимир Тяптушкин, Кирилл Шварценберг, Анастасия Горячева, Евгений Сорокин, Александр Ермаков, Александр Клюквин, Александр Никифоров, Александр Волков, Ольга Жевакина.

Каждый ребенок мечтает попасть в добрую сказку о справедливости и порядке. Постановка пронизана любовью к театру. Это чудесное ощущение соприкосновения с актерской игрой, светом рампы, красивыми декорациями и музыкой навсегда останется в сердцах зрителей! Как и знакомые всем персонажи повести Алексея Толстого — Буратино, папа Карло, Мальвина, Пьеро, Карабас-Барабас, кот Базилио, лиса Алиса и другие. Перед спектаклем — новогодняя интермедия «Что скрывает заветная дверца?»

6, 8 января, 11:00, Малый театр, Основная сцена

Выставки

«Мечты и мандарины»

Культурная неделя
новый год
Фото: ТАСС

В филиале Музея Москвы, открылась новогодняя выставка. Посетители смогут увидеть карнавальные маски прошлого, советские открытки, афиши новогодних представлений и редкие фотографии военного времени из альбома «Сад «Эрмитаж», зимний сезон 1944–1945 годов», а также узнать, как мандарины стали одним из символов главного семейного праздника.

До 11 января, Музей Москвы, Центр Гиляровского

«Зимнее путешествие вместе с героями Юрия Норштейна»

Культурная неделя
Выставка «Снег на траве» художника-мультипликатора Юрия Норштейна и его супруги, художника-постановщика мультфильмов Франчески Ярбусовой в Еврейском музее и центре толерантности

Выставка «Снег на траве» художника-мультипликатора Юрия Норштейна и его супруги, художника-постановщика мультфильмов Франчески Ярбусовой в Еврейском музее и центре толерантности

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
«Русский павильон стал восприниматься как плот»
Художники Кирилл Савченков и Александра Сухарева — об экспозиции нашей страны на Венецианской биеннале – 2022 и о том, зачем в здании Щусева прорубили стену

Обзорные и тематические экскурсии, квесты, а также специальные мероприятия: встреча-читка с Юрием Норштейном, на которой мастер расскажет о своих любимых книгах, о музыке и ее связи с анимацией. В программе — выступление актрисы театра и кино Яны Есипович. В последние два дня зимних каникул состоится пятый «Моцаш», а также финисаж выставки «Снег на траве» с экскурсиями, квестами и мастер-классами для всей семьи.

До 9 января, Еврейский музей

Концерты

Старый Новый год с Денисом Мацуевым

Культурная неделя
Александр Зингер, Денис Мацуев и Андрей Иванов

Александр Зингер, Денис Мацуев и Андрей Иванов

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
«У нас очень ритмичная страна и талантливый народ»
Саксофонист Игорь Бутман — о джазе в России, лидерских замашках и курицах на сцене

В преддверии старого Нового года пианист Денис Мацуев представит праздничную программу, состоящую из джазовых произведений и шедевров классики. Вместе с виртуозом на сцену выйдут его друзья, джазовые музыканты Андрей Иванов (контрабас) и Александр Зингер (ударные). Поклонников ждет настоящий праздник музыки и хорошего настроения.

12 января, 19:00, Crocus City Hall

Диана Анкудинова

Культурная неделя
Диана Анкудинова

Диана Анкудинова

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Талантливая певица, многократная обладательница Гран-при всероссийских и международных вокальных конкурсов приглашает поклонников на сольный концерт. После головокружительной победы во втором сезоне проекта «Ты супер!»  копилка наград юной артистки пополнилась новыми премиями, среди которых — приз зрительских симпатий на конкурсе «Новая Детская волна – 2018», Гран-при проекта «Ты супер! Суперсезон», «ШоуМАСКгоон». Общее количество просмотров в интернете песен в исполнении Дианы — более 350 млн.

7 января, 15:00, 19:00, Культурный центр «Москворечье»

«Щелкунчик в Зарядье 2022»

Культурная неделя
Сцена из балета-оперы «Щелкунчик в Зарядье 2022»

Сцена из балета-оперы «Щелкунчик в Зарядье 2022»

Фото: Московский концертный зал «Зарядье»/zaryadyehall.com
Высокий полет: что сделал для мирового балета Юрий Григорович
Великий хореограф отмечает 95-летие

Балет-опера-сказка с музыкой Чайковского в постановке Нины Чусовой порадует зрителей. Художник Андрей Бартенев, сценограф Павел Каплевич, дирижер Филипп Чижевский и балетмейстер Анна Абалихина создали неповторимую сказку с участием артистов оперы, балета и даже цирка. Король Мышей и веселые мышата ждут детей у новогодней елки!

6–8 января, 12:00, 15:00, 18:00, Зал «Зарядье»

Фестивали

I Международный фестиваль имени А.Н. Скрябина

Культурная неделя
Вокальный ансамбль Intrada

Вокальный ансамбль Intrada

Фото: Intrada
Стремившийся вверх: умер Александр Градский
Певец и композитор стоял у истоков российской рок-музыки

Событие приурочено к 150-летию со дня рождения великого русского композитора.

Концертом открытия фестиваля станет музыкальный вечер из произведений Александра Скрябина в исполнении пианистки Екатерины Державиной, меццо-сопрано Олеси Петровой, тенора Бориса Рудака, оркестра и вокального ансамбля Intrada. Актер Евгений Цыганов прочтет отрывок из поэмы Блока «Возмездие». Художественный руководитель фестиваля пианист Борис Березовский также выступит на концерте.

6 января, 19:00, Концертный зал им. П.И. Чайковского

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