Просто приходил Сережка: Есенина и Образцова вспоминают на московских сценах

Театр живет по своему календарю, где время измеряется не годами, а сезонами. И декабрь для него — самая жаркая пора: народ хочет хлеба и зрелищ. В разгар театрального сезона, несмотря ни на что, выпущено много премьер. «Известия», как всегда, выбрали самые интересные постановки столичных трупп.

«Женщины Есенина»

МХАТ им. М. Горького

Этот спектакль был заведомо обречен если не на успех, то на активное зрительское внимание и сопереживание. И хотя публика худо-бедно знает весь караван есенинских историй, все эти «был я весь как запущенный сад, был на женщин и зелие падкий», но кто же избежит соблазна посмотреть на Екатерину Волкову в роли Айседоры Дункан или на Алису Гребенщикову, играющую другую знаменитую возлюбленную поэта — актрису Зинаиду Райх? Не меньшая интрига: а кто же сыграл самого поэта?

Но только этой темой, пусть и «клубничной», однако довольно заезженной, внимания не удержать. Режиссер Галина Полищук поставила элегантный, динамичный и, не побоимся этого слова, современный спектакль, по максимуму выжав из пьесы Елены Исаевой, написанной по книге Захара Прилепина «Обещая встречу впереди». Вот совсем ни грамма нафталина!

Актеры Андрей Вешкурцев (Сергей Есенин) и Алиса Гребенщикова (Зина Райх) на генеральном прогоне спектакля «Женщины Есенина» режиссера Галины Полищук в МХАТ им. М. Горького Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

И Есенин, которого играет 23-летний Андрей Вешкурцев, прежде выходивший на мхатовские подмостки в ролях слуг, гостей и тому подобной массовке, здесь тоже новый, не хрестоматийный, даже современный, хотя, как и все, носит костюмы эпохи.

Показывая женщин Есенина и его отношение к ним, а их — к нему, создатели спектакля делают особый акцент на матери поэта Татьяне Федоровне. Здесь это вовсе не старушка «в старомодном ветхом шушуне». Екатерина Стриженова играет сильную женщину, которая подчеркнет, что она всего-то на два года старше Дункан. Но, сама того не желая и не ведая, мать оказала дурное влияние на Есенина, нанесла ему психотравму: из-за того что в молодости она изменила его отцу и родила внебрачного сына, поэт никогда не доверял женщинам.

«Я — Сергей Образцов»

Театр кукол им. С.В. Образцова

Обойти вниманием это зрелище в обзоре драматических спектаклей нельзя по той простой причине, что вместе с куклами в нем занят и актер.

Это не совсем моноспектакль Евгения Цыганова, который играет своего дальнего родственника — великого советского кукольника Сергея Владимировича Образцова. Но цыгановскую работу первые зрители и критики уже назвали выдающейся.

Сцена из спектакля «Я — Сергей Образцов» по пьесе Бориса Голдовского и Екатерины Образцовой в Театре Образцова Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Поставила спектакль внучка маэстро — Екатерина Образцова (вместе с Оксаной Чабанюк). Она же в соавторстве с Борисом Голдовским, многолетним завлитом театра кукол, написала пьесу на основе книг и интервью своего легендарного деда, увенчанного всеми премиями и орденами.

Понятно, что вместить все даже самые важные моменты долгой (он прожил 90 лет) и насыщенной жизни Образцова — задача для сериала. А потому вряд ли можно упрекать драматургов за предсказуемость и линейность повествования — от рождения до бодрой старости. Как и за общую бесхитростность и иллюстративность. Впрочем, создатели спектакля включили несколько драматичных эпизодов из биографии героя. Оказывается, значительную часть жизни он ходил по острию ножа, а не только был любимцем вождей и народа.

«Очень-очень-очень тёмная материя»

МХТ им. А.П. Чехова

В Камергергском переулке появился не просто еще один байопик, а новый потенциальный хит. 27-летний Евгений Закиров перевел и впервые в России поставил пьесу Мартина МакДонаха A Very Very Very Dark Matter.

Знаменитый драматург сочинил этот текст в 2018 году. Тогда ее и сыграли в Лондоне, в Bridge Theatre, решив сюжет довольно реалистично — с подробными декорациями и костюмами. В МХТ много условного, что пьесе пошло на пользу. А главное — Закиров отдал все роли молодым актерам и увел за кулисы одну из главных героинь, мы лишь слышим ееголос. Точнее, он вынужден был увести, поскольку автор ставил условием, чтобы одноногую черную лилипутку играла... только одноногая черная лилипутка! А где же ее найти?

Вкратце сюжет таков: у великого сказочника Ганса Христиана Андерсена есть литературный негр — в подвале своего дома он запер пигмейку из Конго. Отдельная история — как Конго стало бельгийской колонией. Мало того что эта пигмейка Марджори однонога (не будем спойлерить, кто и как лишил ее ноги), так странный Ганс еще и кормит ее только сосисками — по одной в день.

Сцена из спектакля «Очень-очень-очень темная материя» в МХТ им. А.П. Чехова Фото: МХТ им. Чехова

Андерсен переписывается с другим великим детским писателем — Чарльзом Диккенсом и однажды приезжает к ему в гости в Лондон. А у Диккенса в качестве литраба живет сестра пленной конголезки Ганса.

Несмотря на весь абсурд ситуации, в этой истории есть доля правды: реальный Андерсен, будучи человеком одиноким, экстравагантным и тщеславным, обожал путешествовать и знакомиться со всякими знаменитостями. И у Диккенса он тоже как-то гостил. И вместо двух недель задержался на пять, чем очень утомил хозяев дома. Забавность визита усугублялась еще и тем, что гость из Дании почти не говорил по-английски.

Написана пьеса очень лихо, остроумно и абсолютно неполиткорректно. И Закиров сделал из нее динамичное шоу в стиле кабаре. Актерам есть что играть. И вся команда работает великолепно: Кузьма Котрелев (Андерсен), Елизавета Ермакова (Марджори), Валерий Зазулин (Диккенс), Армен Арушанян (журналист и жена Диккенса), Иван Дергачев и Владимир Любимцев (кровавые бельгийцы и дети Диккенса). В общем, очень-очень-очень!

«Онегин»

Театр на Таганке

«Предвижу всё: вас оскорбит...» — с этого предупреждения консервативному зрителю когда-то начинался на «Таганке» спектакль «Евгений Онегин» в постановке Юрия Любимова. И он был хулиганским, живым, прекрасным и очень пушкинским по духу.

Мюзикл «Онегин», поставленный сейчас на объединенной «Таганке», едва ли может кого-то оскорбить. Разве что вызвать недоумение. Режиссер Алексей Франдетти, как говорится, «приехал в Тулу со своим самоваром»: взял сочинение двух малоизвестных канадских авторов, рассчитанное на тех, кто не изучал пушкинский роман в школе. Музыка Веды Хилле написана в стиле инди-рок с вкраплениями цитат из Чайковского, а прозаическое либретто Амиэля Глэдстоуна переведено с английского стихами и дополнено строфами из оригинала.

Актеры Павел Левкин в роли Онегина (справа) и Иван Коряковский в роли Ленского во время пресс-показа мюзикла «Онегин» в постановке режиссера Алексея Франдетти в театре на Таганке Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Это театр в театре: бродячая труппа, перемещаясь на большом автофургоне, разыгрывает в эклектичных костюмах лав-стори про Онегина (исполняющий его Павел Левкин — бесспорно, главная звезда шоу), Ленского и сестер Лариных. При этом зрителей обещают... повеселить. Чем же, интересно?

Вероятно, театр рассчитывает таким образом — через суррогат и эрзац — приобщить молодежь к классике. Цель благородная, правда, едва ли осуществимая.

«Аномальная Лиза»

Театр «Человек»

Пусть не отпугнет вас указанный на афише жанр спектакля — «психопатологическая драмеди». Худрук «Человека» Владимир Скворцов не ищет легких путей, заезженных пьес и старых форм.

На этот раз он решил поставить сценарий американца Чарльза Кауфмана (кукольный мультфильм «Аномализа», снятый самим драматургом, в 2015 году получил Гран-при Венецианского кинофестиваля), добавив к нему немного из Франца Кафки.

Ирина Максимкина и Анатолий Кот на премьерном показе спектакля «Аномальная Лиза» по мотивам произведений Чарли Кауфмана и Франца Кафки на сцене Московского драматического театра «Человек» Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Главный герой — писатель Майкл Стоун (Анатолий Кот), страдающий от редкой болезни: все люди для него — не только на одно лицо, но и с одним голосом (несколько ролей, мужских и женских, виртуозно исполняет Феликс Мурзабеков). Но вот, приехав с бизнес-лекцией в незнакомый город, Майкл встречает Лизу (Ирина Максимкина), и она — о чудо! — отличается для него от всех прочих, имея и голос, и внешность девушки.

Спектакль замечательно сыгран и не менее интересно придуман: маленькая сцена театра «Человек» используется изобретательно, и видеопроекции Евгения Вершинина заслуживают не меньших аплодисментов, чем работа исполнителей и постановщика.