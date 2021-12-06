Лотерейный балет: как попасть на «Щелкунчика» в Большой

Продажи билетов на январские показы балета «Щелкунчик» в Большом театре стартовали 4 декабря . Первые желающие сходить на главный новогодний спектакль занимали очередь в кассу ГАБТ в пол-седьмого утра 2 декабря. Чтобы купить билет, сначала нужно отстоять очередь за специальным браслетом, который дает право постоять в новой очереди — уже в кассу. Многим театралам пришлось стоять на улице ночью, когда в столице шел снег с дождем и дул пронизывающий ветер, убедились «Известия». Тем временем перекупщики предлагают получить билеты гораздо проще, но в разы дороже — в среднем по 70-80 тыс. рублей.

Билеты за браслеты

Официально билеты на «Щелкунчика» в ГАБТ стоят от 1,5 тыс. до 15 тыс. рублей . Исключение — спектакль 31 декабря, в этот день самое дешевое место на четвертый ярус стоит 2 тыс., а первый ряд партера — 20 тыс.

Тем, кто не готов целыми днями стоять в очереди без гарантии, что билеты не кончатся, приходится заплатить несколько десятков, а то и сотен тысяч, что и дает заработок спекулянтам. Поэтому несколько лет назад ГАБТ разработал отдельную программу по продаже билетов на «Щелкунчик» . Каждый год она претерпевает изменения. Раньше продажи проходили в несколько этапов и начинались в августе-сентябре. К Новому году приобрести билет можно было только у перекупщиков. В нестабильное постковидное время Большой открыл продажу за месяц до спектаклей.

Билеты на «Щелкунчик» — именные, подарить или продать другому лицу их нельзя. На январские представления их начали продавать 4 декабря. Но очередь формировалась накануне — 3 декабря. Правда, ГАБТ не исключал возможность приобретения билетов на сайте, но лишь по остаточному принципу.

— Что вы, какие остатки, до понедельника всё раскупят, — удивилась кассир театра вопросу корреспондента «Известий» о шансе покупки онлайн. — Идите на улицу, там стоит группа товарищей. Они ведут запись на браслеты, по которым вы сможете здесь купить билет.

На улице у касс мерз женский коллектив с тетрадкой. Их сюда никто не ставил — девушки по собственной инициативе подхватили идею вести запись. В 14:00 корреспондент «Известий» — лишь № 278.

— У вас есть все шансы купить билет, — обрадовали девушки. — Теперь приходите к 23:00 на перекличку и за браслетом. С ним утром 4 декабря будут продавать билеты. Всего их будет 400 штук.

«Всё очень строго»

Как пообещали общественницы, контролировать очередников и выдавать браслеты будут охранники театра. При этом у театра дежурил автобус с полицейскими. Видимо, на всякий случай.

— Приходите с паспортом, QR-кодом и ксерокопией документа того зрителя, на кого будете брать второй билет. Все очень строго, — информировали девушки. — И да, оденьтесь теплее. Мы вчера задубели так, что я сегодня утеплилась как на полюс.

Оказалось, что те, кто в тетрадке был записан под первыми номерами, пришли за билетами на двое суток раньше объявленной даты продаж . Пионером билетной гонки оказался мужчина, который встал у касс в 6.30 2 декабря. Он и создал запись . А присоединявшиеся охраняли честную запись от посягательств не только спекулянтов, но и от желающих придумать альтернативную очередь.

— Были уже попытки, прямо тут же, на крыльце касс, хотели начать новую запись. Но мы им не дали этого сделать, — подхватила бойкая дама. — Я уже второй раз стою за билетами. В ноябре мне не хватило, думаю, что сейчас повезет.

Общественники сменяли друг друга каждый час, передавая тетрадку из рук в руки. Дополнительно создали чат в соцсетях: там информировали «коллег» о попытках продать номер в очереди или переписать в тетрадке фамилию.

— Да, обязательно проверьте сейчас, правильно ли записали вас, — посоветовала № 280. — А то я неделю назад отстояла три часа ночью на перекличке, а потом оказалось, что подруга записала мою девичью фамилию. Охранники сверили ее с документом и выкинули из очереди.

Спекулянт в третьем поколении

В ночь на 4 декабря в столице шел снег с дождем, был пронизывающий ветер . Но сотни театралов выстроились в длинную очередь аж до Новой сцены ГАБТ. Экстремальные условия сближали. Первых в сотнях знали по именам. Греться бегали группами в метро или в ближайшее кафе на Большой Дмитровке. Кто мог себе позволить, дежурил в машине. Парковка у ГАБТ стоит 380 рублей в час.

Как только Кремлевские куранты пробили полночь, охранники начали раздавать заветные браслеты. Сотрудники ЧОПа работали довольно быстро — люди успели на метро до закрытия. А 400 обещанных администрацией ГАБТа браслетов закончились на № 519. Все-таки 119 человек не решились мерзнуть ради искусства.

С № 520 началась очередь на день продаж 5 декабря. А обраслеченных ждала утренняя битва за билетами в кассах. Перекличка в 10:00, а с 11:00 старт продаж. В среднем в час кассиры успевали обслужить по полсотни владельцев браслетов , каждому — не больше двух билетов. Двум взрослым разрешалось приобрести и пару билетов на детей. Особого прайса для юных зрителей в театре не предусмотрено. Да и есть возрастной ценз +6. Кассиры строго соблюдают это правило, мольбы родителей на них не действуют.

Вопрос о том, как спекулянты достают билеты, оставался открытым. С учетом того, как всё строго, под контролем ЧОПа, их шансы заработать должны стремиться к нулю.

— Да очень просто, стоят с нами в очереди, — внес ясность театральный волонтер Саша. — Они берут на свои паспорта, на ксерокопии документов друзей, а потом просто в кассах переоформляют на фамилии покупателей.

Билеты для перепродажи выставляют, например, на онлайн-досках объявлений.

Театралы утверждают, что спекулянтов знают в лицо. Вот молодой человек в кассах явно свой: охранники с ним здороваются, кассиры улыбаются. Мужчина, представившийся Никитой, сказал, что он «спекулянт в третьем поколении», но внутренней кухни не раскрыл.

По объявлению

«Известия» попытались купить билеты у перекупщиков на спектакль 31 декабря . На своих сайтах они не обещали ничего конкретного. Только цену — от 20 тыс. рублей за билет . Желающим надо прислать заявку. В переписке продавцы просили Ф.И.О. и последние четыре цифры номера паспорта. Сказали, тогда, возможно, будут билеты, но прайс — от 100 тыс. рублей . «Известия» попросили билетного агента Василия узнать у теневых коллег о наличии билетов.

— Мне сказали, что на Новый год уже нереально, надо было до продаж 27 ноября обозначиться. Только на январь. Если есть паспорта потенциальных клиентов, готовы отстоять очередь вместе со всеми, — пересказал свой разговор с продавцом билетов в Большой Василий.

В доказательство он предоставил «Известиям» запись своего разговора.

Сейчас средняя цена у спекулянтов — 70–80 тыс. рублей за билет.

На известном сервисе объявлений предлагают сходить «Щелкунчик» в сочельник Католического рождества. Отдают по 90 тыс. за билет в первый ряд.

— Билеты можно переоформить в кассах театра, только прийти надо вместе с нами тем, кто и пойдет на балет, — предупредил продавец Владимир. — Просто напишем заявление на переоформление. И сделать это надо не позже, чем за десять дней до спектакля.

Среди множества предложений от перекупщиков в Сети есть и явно мошеннические . Например, в одном объявлении обещают приглашение за 6,5 тыс. рублей, которое якобы получили бесплатно. Для убедительности продавцы добавили лирики: «Нам подарили их друзья, но мы не можем пойти на «Щелкунчика», так как уезжаем на Новый год в Карелию. Хочется, чтобы праздник себе устроила влюбленная пара или родитель с ребенком». Каково же будет разочарование счастливых обладателей «пригласительных», когда они не смогут войти даже в фойе Большого. Никаких контрамарок, которые могут оказаться на руках за месяц до представления, в ГАБТе не существует, предупредили в кассах.

Тем временем, на соседней улице в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко билет на «Щелкунчика» 30 декабря в партер в онлайн продаже стоит от 7,5 тыс. до 8,5 тыс. рублей. Красивый новогодний спектакль. И никакой давки.