Не надо очернять: почему американская прима не изменит русский балет

Американская балерина обвинила коллег из Большого театра в расизме за публикацию фото в Instagram. На снимке юные артистки загримированы под темнокожих танцовщиц . Фото было снято во время репетиции балета «Баядерка». Шесть балерин, отмеченных в посте Мисти Коупленд, удалили свои аккаунты из-за травли. Их осудили за использование театрального грима blackface (черное лицо), оскорбляющего афроамериканцев. Как скандалы с использованием грима повлияют на классические балетные постановки — разбирались корреспонденты «Известий».

Классический темный грим

Индия, XVIII век, свадебная церемония. В тени статуи Будды танцует Золотой Божок, вокруг него индийские храмовые танцовщицы баядерки. Артисток, исполняющих эти роли в балете Мариуса Петипа, принято гримировать и одевать в индийские национальные костюмы, говорит балетный критик Виолетта Майниеце. Эта традиция с XIX века не прерывалась. Однако в 2019 году она стала поводом для скандала.

Подписчики первой американской темнокожей примы возмущены тем, что в Большом театре не нашлось двух темнокожих балерин , чтобы станцевать в «Баядерке». И вместо этого пришлось применить театральный грим, который использовали для карикатурного изображения темнокожих. Помимо этого, комментаторов удивило, что российские балерины недостаточно хорошо разбираются в расовых вопросах Америки.

На аккаунт прима-балерины American Ballet Theatre Мисти Коупленд подписано свыше 1,7 млн человек, а сам пост набрал свыше 3600 комментариев. Подавляющее большинство назвало «поступок девушек» ужасным, удручающим и не выдерживающим критики. Пользователи также сочли, что балерины решились на это «под давлением руководства Большого театра».

В Большом театре удивились тому, что американская балерина обнаружила в спектакле признаки расизма, и считают эту проблему надуманной . Постановка проходила тысячи раз не только в российских, но и в зарубежных театрах, и до этого момента нареканий общественности не вызывала.

Вопрос пиара или убеждений

Руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев рассказал «Известиям», что арапчат в балете «Баядерка» всегда танцевали ученики с темным гримом . Впервые этот спектакль был поставлен еще в 1877 году и с тех пор был немного отредактирован. Но основа этой постановки осталась неизменной.

— Этот грим не создан ради того, чтобы кого-то оскорблять. Людям свойственно преувеличивать и использовать свое воображение как некую аксиому. Мне кажется здесь есть некоторая условность. Если это кого-то обижает так сильно, то нет никаких проблем, чтобы это изменить. Хореография от этого не меняется. Находить в этом какие-то глубинные обиды просто смешно: никогда к нам никаких претензий никто не предъявлял и не рассматривал маленьких арапчат как акт оскорбления, — заявил Вазиев.

Изменение грима, по его словам, возможно в случае, если он вызывает общественное возмущение. Однако в данном случае, речь идет о мнении отдельного человека и его подписчиков.

— В изменении грима нет такой кардинальной проблемы, как изменение рисунка танца или хореографии. Мы занимаемся искусством танца и искусством балета, и грим в этом плане, конечно, имеет колоссальное значение, но тем не менее он не несет в себе цели кого-то унизить. Есть конкретная балерина, может, для нее это вопрос пиара или убеждений, то мы услышали ее точку зрения. В Америке эта постановка проходила неоднократно, — добавил руководитель балетной труппы Большого театра.

Выискивать в классических балетных постановках элементы расизма, сексизма или иных форм дискриминации — путь далекий от понимания самого искусства классического танца, уверен Вазиев.

— Арапчат всегда танцевали ученики, по развитию сценария они являются теми, кем это заложено еще в XIX веке. С тех пор этот спектакль стал признанным шедевром классического танца. К нему всегда относились бережно и восхищались. Но искать в нем некие моменты, которые можно определить как расизм, — все это слишком далеко от искусства балета, – резюмировал руководитель балетной труппы ГАБТа.

Есть только один балет — русский

Русский балет не должен ориентироваться на то, что написала артистка на другом краю света, считает ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе.

— Таким крупным мегаполисам как Большой театр не нужно обращать внимание на подобные вещи . В вопросе балета вообще не нужно смотреть на Запад: это абсолютно наша культура. Вся классика, которая существует в мире — только русская, не существует никакой другой. Для всего мира не существует никакого другого балета: даже французские спектакли, которые мы вернули на мировую сцену на время революции, приехали в очень измененном виде в русском исполнении. И никак не может быть по другому: есть только один балет — и это русский. А все остальное — производные от него , — подчеркнул Цискаридзе.

Если же русский балет начнет ориентироваться на повестку дня и проблемы современности, из афиши исчезнут многие классические произведения, а роль Отелло, придется исполнять исключительно темнокожим артистам.

— Мне приходилось краситься и в золотой, и в синий, и в черный, и в другие цвета. Ну как исполнять Отелло и других персонажей? У нас были случаи, когда просили детей не красить. У меня были случаи, когда начинали травить в газетах из-за того, что я в роли, где нужно было носить католический крест, надевал его. Меня тут же обвиняли в том, что православный не может так делать. Если надеваешь крест ради роли сразу начинается: «Как не стыдно!». На такие вещи не надо обращать внимания и давно забыть о том, что пишут критики. Это смешно, — добавил Цискаридзе.

Минное поле современной культуры

До последнего времени словом blackface (англ. «черное лицо»), которое употребляет Мисти Коупленд, называли белых актеров, загримированных под афроамериканцев. В первой половине ХХ века это был популярный комедийный прием в американских спектаклях, эстрадных выступлениях и фильмах.

Скандал с «Баядеркой» расширяет это понятие. Потому что литературный источник, как и сам балет, рассказывают о любви индийских воина и храмовой танцовщицы. Ни одного африканца и тем более афроамериканца в истории Иоганна Вольфганга фон Гёте и Мариуса Петипа нет.

Тем страннее кажется произошедшее хореографу и критику балета Ольге Розановой. «Никакого расизма здесь нет и в помине. Его и вообще у нас в театрах нет», – настаивает собеседница «Известий». Розанова отметила, что при желании расизм можно разглядеть не только в Баядерке. А, например, в балете «Тропою грома» по роману Питера Абрахамса: «Весь конфликт строится на том, что темнокожий главный герой полюбил богатую белую девушку. Мы участвовали с детьми в этом балете, и нас гримировали под темнокожих». В списке произведений, оказавшихся отныне в опасности, опера и балет «Порги и Бесс» Джорджа Гершвина, «Отелло» Шекспира, да и вообще любое сценическое произведение, где есть темнокожие персонажи.

А в ближайшее время, вероятно, начнутся проблемы у персонажей других рас в исполнении белокожих артистов. Ведь, кроме Blackface, есть еще Yellowface («желтое лицо»), когда белокожие артисты изображают азиатов. И на «Китайский танец» в Щелкунчике, «Половецкие пляски» в «Князе Игоре» и «Танец восточных красавиц» из «Руслана и Людмилы» тоже обратят внимание и осудят. Хотя, судя по комментариям опрошенных «Известиями» хореографов и критиков, к пересмотру балетных канонов возмущение в Instagram не приведет.