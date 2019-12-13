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Не надо очернять: почему американская прима не изменит русский балет

Темнокожая балерина затравила российских артисток за грим в «Баядерке»
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Не надо очернять: почему американская прима не изменит русский балет
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2019-12-13 16:17:01
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Американская балерина обвинила коллег из Большого театра в расизме за публикацию фото в Instagram. На снимке юные артистки загримированы под темнокожих танцовщиц. Фото было снято во время репетиции балета «Баядерка». Шесть балерин, отмеченных в посте Мисти Коупленд, удалили свои аккаунты из-за травли. Их осудили за использование театрального грима blackface (черное лицо), оскорбляющего афроамериканцев. Как скандалы с использованием грима повлияют на классические балетные постановки — разбирались корреспонденты «Известий».

Классический темный грим

Индия, XVIII век, свадебная церемония. В тени статуи Будды танцует Золотой Божок, вокруг него индийские храмовые танцовщицы баядерки. Артисток, исполняющих эти роли в балете Мариуса Петипа, принято гримировать и одевать в индийские национальные костюмы, говорит балетный критик Виолетта Майниеце. Эта традиция с XIX века не прерывалась. Однако в 2019 году она стала поводом для скандала.

Подписчики первой американской темнокожей примы возмущены тем, что в Большом театре не нашлось двух темнокожих балерин, чтобы станцевать в «Баядерке». И вместо этого пришлось применить театральный грим, который использовали для карикатурного изображения темнокожих. Помимо этого, комментаторов удивило, что российские балерины недостаточно хорошо разбираются в расовых вопросах Америки.

На аккаунт прима-балерины American Ballet Theatre Мисти Коупленд подписано свыше 1,7 млн человек, а сам пост набрал свыше 3600 комментариев. Подавляющее большинство назвало «поступок девушек» ужасным, удручающим и не выдерживающим критики. Пользователи также сочли, что балерины решились на это «под давлением руководства Большого театра».

В Большом театре удивились тому, что американская балерина обнаружила в спектакле признаки расизма, и считают эту проблему надуманной. Постановка проходила тысячи раз не только в российских, но и в зарубежных театрах, и до этого момента нареканий общественности не вызывала.

Вопрос пиара или убеждений

Руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев рассказал «Известиям», что арапчат в балете «Баядерка» всегда танцевали ученики с темным гримом. Впервые этот спектакль был поставлен еще в 1877 году и с тех пор был немного отредактирован. Но основа этой постановки осталась неизменной.

Этот грим не создан ради того, чтобы кого-то оскорблять. Людям свойственно преувеличивать и использовать свое воображение как некую аксиому. Мне кажется здесь есть некоторая условность. Если это кого-то обижает так сильно, то нет никаких проблем, чтобы это изменить. Хореография от этого не меняется. Находить в этом какие-то глубинные обиды просто смешно: никогда к нам никаких претензий никто не предъявлял и не рассматривал маленьких арапчат как акт оскорбления, — заявил Вазиев.

Изменение грима, по его словам, возможно в случае, если он вызывает общественное возмущение. Однако в данном случае, речь идет о мнении отдельного человека и его подписчиков.

В изменении грима нет такой кардинальной проблемы, как изменение рисунка танца или хореографии. Мы занимаемся искусством танца и искусством балета, и грим в этом плане, конечно, имеет колоссальное значение, но тем не менее он не несет в себе цели кого-то унизить. Есть конкретная балерина, может, для нее это вопрос пиара или убеждений, то мы услышали ее точку зрения. В Америке эта постановка проходила неоднократно, — добавил руководитель балетной труппы Большого театра.

Выискивать в классических балетных постановках элементы расизма, сексизма или иных форм дискриминации — путь далекий от понимания самого искусства классического танца, уверен Вазиев.

Арапчат всегда танцевали ученики, по развитию сценария они являются теми, кем это заложено еще в XIX веке. С тех пор этот спектакль стал признанным шедевром классического танца. К нему всегда относились бережно и восхищались. Но искать в нем некие моменты, которые можно определить как расизм, — все это слишком далеко от искусства балета, – резюмировал руководитель балетной труппы ГАБТа.

Есть только один балет — русский

Русский балет не должен ориентироваться на то, что написала артистка на другом краю света, считает ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе.

Таким крупным мегаполисам как Большой театр не нужно обращать внимание на подобные вещи. В вопросе балета вообще не нужно смотреть на Запад: это абсолютно наша культура. Вся классика, которая существует в мире — только русская, не существует никакой другой. Для всего мира не существует никакого другого балета: даже французские спектакли, которые мы вернули на мировую сцену на время революции, приехали в очень измененном виде в русском исполнении. И никак не может быть по другому: есть только один балет — и это русский. А все остальное — производные от него, — подчеркнул Цискаридзе.

Если же русский балет начнет ориентироваться на повестку дня и проблемы современности, из афиши исчезнут многие классические произведения, а роль Отелло, придется исполнять исключительно темнокожим артистам.

Мне приходилось краситься и в золотой, и в синий, и в черный, и в другие цвета. Ну как исполнять Отелло и других персонажей? У нас были случаи, когда просили детей не красить. У меня были случаи, когда начинали травить в газетах из-за того, что я в роли, где нужно было носить католический крест, надевал его. Меня тут же обвиняли в том, что православный не может так делать. Если надеваешь крест ради роли сразу начинается: «Как не стыдно!». На такие вещи не надо обращать внимания и давно забыть о том, что пишут критики. Это смешно, — добавил Цискаридзе.

Минное поле современной культуры

До последнего времени словом blackface (англ. «черное лицо»), которое употребляет Мисти Коупленд, называли белых актеров, загримированных под афроамериканцев. В первой половине ХХ века это был популярный комедийный прием в американских спектаклях, эстрадных выступлениях и фильмах.

Скандал с «Баядеркой» расширяет это понятие. Потому что литературный источник, как и сам балет, рассказывают о любви индийских воина и храмовой танцовщицы. Ни одного африканца и тем более афроамериканца в истории Иоганна Вольфганга фон Гёте и Мариуса Петипа нет.

Тем страннее кажется произошедшее хореографу и критику балета Ольге Розановой. «Никакого расизма здесь нет и в помине. Его и вообще у нас в театрах нет», – настаивает собеседница «Известий». Розанова отметила, что при желании расизм можно разглядеть не только в Баядерке. А, например, в балете «Тропою грома» по роману Питера Абрахамса: «Весь конфликт строится на том, что темнокожий главный герой полюбил богатую белую девушку. Мы участвовали с детьми в этом балете, и нас гримировали под темнокожих». В списке произведений, оказавшихся отныне в опасности, опера и балет «Порги и Бесс» Джорджа Гершвина, «Отелло» Шекспира, да и вообще любое сценическое произведение, где есть темнокожие персонажи.

А в ближайшее время, вероятно, начнутся проблемы у персонажей других рас в исполнении белокожих артистов. Ведь, кроме Blackface, есть еще Yellowface («желтое лицо»), когда белокожие артисты изображают азиатов. И на «Китайский танец» в Щелкунчике, «Половецкие пляски» в «Князе Игоре» и «Танец восточных красавиц» из «Руслана и Людмилы» тоже обратят внимание и осудят. Хотя, судя по комментариям опрошенных «Известиями» хореографов и критиков, к пересмотру балетных канонов возмущение в Instagram не приведет.

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