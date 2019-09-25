Губительное афро: премьер Канады оправдывается за блэкфейс

Фотография 18-летней давности поставила под удар карьеру премьер-министра Канады, наследника семьи «канадских Кеннеди» Джастина Трюдо. Неудачный косплей на школьной вечеринке всплыл за пару месяцев до выборов. Каждый следующий шаг политика теперь оценивают на предмет расизма, а заодно феминизма и соответствия другим либеральным ценностям. Как любовь к гриму губит западных политиков — читайте в материале «Известий».

Косплей с последствиями

Черная полоса в жизни премьер-министра Канады Джастина Трюдо началась 18 сентября, когда журнал Time обнародовал его фотографию 18-летней давности. На черно-белом снимке мужчина в костюме условного диснеевского Аладдина в компании четырех женщин. Узнать в этом персонаже Трюдо проблематично — его лицо в черном гриме, на голове белый тюрбан.

«Эксклюзив: Джастин Трюдо носит brownface в 2001 году на вечеринке «Тысяча и одна ночь», когда он преподавал в частной школе», — гласил заголовок издания . Как оказалось, снимок затесался в ежегоднике школы West Point Grey Academy. Фото изданию передал канадский бизнесмен Майкл Адамсон. Фотографию он якобы случайно увидел летом и решил передать ее прессе.

«Я не должен был этого делать. Я должен был подумать лучше, но не сделал этого. Мне правда очень жаль» , — заявил Джастин Трюдо. Тогда, будучи 29-летним учителем (но уже обремененным политической славой отца), он и не предполагал, что ему придется оправдываться за праздничный грим. Вместе с тем политик подчеркнул, что хоть тогда он и не считал это расизмом, сейчас он думает иначе.

обвинения в расизме Джастин Трюдо в 2001 году на вечеринке «Тысяча и одна ночь» Фото: West Point Grey Academy

Журналисты нашли еще одну фотографию Трюдо — с шоу талантов из его школьных лет. И тут опять вышел промах: ямайскую народную песню Day-O он исполнил в черном гриме. Скандал разгорелся еще сильнее, когда в Сеть попало видео нынешнее премьера c blackbody, где грим он нанес на всё тело. По данным источников, слили его представители из оппозиционной партии.

Автор цитаты Блэкфейс — красная тряпка в спорах о толерантности в США и Канаде. Подобный грим воспринимается как отсылка к XIX веку, когда в театрах темнокожих играли белые актеры, измазываясь гуталином, ради сатирического эффекта оставляя кайму вокруг губ.

СМИ предположили, что инцидентов с блэкфейсами было больше, что ставит под вопрос, соответствует ли Трюдо тем ценностям, которые отстаивает возглавляемое им либеральное движение. Ладно бы дело ограничилось одним промахом школьных времен, но три блэкфейса объяснить сложно.

Сам премьер-министр не смог ответить на вопрос, сколько раз в жизни он носил черный грим. Где было снято последнее видео, он тоже не вспомнил. Но в очередной раз подчеркнул, что очень сожалеет, что ему приходила в голову «эта ужасная идея». «Я бы слеп к боли, которую я мог причинить в те времена и которую я сейчас причиняю людям, которые рассчитывают на меня, чтобы защитить их», — заявил политик.

Еще и не феминист

Вряд ли могло стать хуже, но после скандала Трюдо поменял фотографию в Twitter, вызвав новую волну критику. Он поставил на аватар снимок, на котором улыбается темнокожему собеседнику. «Это он так намекает, что у него есть темнокожие друзья?» — комментарии подобного содержания посыпались в адрес премьера, который теперь борется за выживание на политической арене.

Теперь Джастина Трюдо в СМИ называют не премьером-красавчиком или любителем уместных и не очень нарядов (начиная от носков разного цвета на официальных мероприятиях, заканчивая своеобразным индийским аутфитом для всей семьи), а лицемером. И это несмотря на то, что за него вступился глава общественной организации по защите темнокожих, подчеркнув, что дела Трюдо говорят о нем как защитнике принципов равенства.

обвинения в расизме Премьер-министра Канады Джастина Трюдо на Всемирном экономическом форуме в Давосе Фото: TASS/AP/Markus Schreiber

Раз уж зашла речь про расизм, неплохо бы проверить премьера и по другим критериям толерантности — тем более когда в разгаре избирательная кампания. Провели опрос о том, можно ли верить в приверженность Трюдо феминизму. Теперь меньше четверти канадских женщин верят в то, что премьер феминист, а еще две трети признались, что за время его работу не стали себя лучше чувствовать.

На радость Трампу

Для Канады это удар ниже пояса — Трюдо неоднократно сравнивали с «расистом» Трампом, да и в целом мериться уровнем толерантности с Соединенными Штатами — излюбленное занятие канадцев. «Нам нравится самодовольно противопоставлять себя нашим южным соседям и петь хвалу нашему мультикультурному обществу», — признает обозреватель The Star в статье о том, можно ли простить премьеру блэкфейс.

Либеральная партия Канады обычно быстро расправляется с теми, кто ставит под сомнение верность толерантности и мультикультурализму. Из предвыборной гонки в январе выбыла кандидатка китайского происхождения Карен Ван. Работавшая в ее команде волонтер оставила в мессенджере сообщение на мандаринском диалекте китайского языка следующего содержания: «Как единственный китайский кандидат в этой гонке, если я наберу 16 тыс. голосов, я легко выиграю на дополнительных выборах, буду контролировать предвыборную гонку и войду в историю! Моим противником является кандидат от НДП Жасмит Сингх индийского происхождения».

обвинения в расизме Карен Ван бывший кандидат от Либеральной партии Канады Фото: Liberal Party

Карен Ван пыталась опротестовать решение об исключении из партии, однако вернуться ей не разрешили. Сингх, который не увидел ничего страшного в сообщении, теперь лидер Новой демократической партии, которая стала серьезным конкурентом либералов.

Дональд Трамп, которого канадцы так любят обвинять в расизме, заявил, что ошарашен блэкфейсом Трюдо из прошлого. Тем временем оппонент американского президента Джо Байден отличился скандальным выступлением на дебатах среди претендентов на пост главы государства от демократов, которые прошли в Техасе. Он предложил бедным родителям чаще проигрывать пластинки, чтобы стимулировать развитие своих детей и тем самым избавиться от наследия рабства в Соединенных Штатах. Американские СМИ уже делают ставки: клеймят Байдена за странный пассаж про проигрыватели или нет?

Смыли грим

Американских политиков ловили и на блекфейсе, но, вопреки ожиданиям, многим из них удалось удержаться на плаву. В феврале пошли толки об отставке губернатора Вирджинии, демократа Ральфа Нортэма, когда в сети оказалось его фото в черном гриме 1984 года, да еще за компанию с костюмированным куклуксклановцем. Прошло полгода, и политика спокойно принимают на публичных мероприятиях и с восторгом слушают его речи о борьбе с наследием рабства, в том числе предложения о введении отдельного блока истории в школах.

В августе оправдываться перед американцами пришлось губернатору Аламабы, 74-летней Кей Айви. Спор развернулся из-за радиоинтервью с ее женихом в 1967 году, в котором он вспоминал о выступлениях своей жены в спектакле Баптистского союза студентов — в синем комбинезоне и с черной краской на лице. Политик публично извинилась, но подчеркнула, что уходить в отставку не собирается — с ее блэкфейса, в конце концов, прошло 50 лет. Похожая история произошла с генпрокурором Вирджинии, но всем им пока удалось обойтись без жестких мер. Чего не скажешь о госсекретаре Флориды, которому из-за фото с блэкфейсом 15-летней давности пришлось подать в отставку (не продержавшись на должности и трех недель)

обвинения в расизме Фото Ральфа Нортэма из студенческого альбома 1984 года Фото: Eastern Virginia Medical School

Не удалось оправдаться и ведущей телеканала NBC News Меган Келли, которая брала интервью у российского президента Владимира Путина. Год назад она заявила, что «если вы белый человек, который вдруг решил надеть черную маску на хэллоуин, или, наоборот, если вы черный и примеряете белый грим», вы попадете в беду.

Автор цитаты «Когда я была ребенком, нормальным считалось одеться как какой-нибудь вымышленный персонаж», — посетовала она и лишилась работы. В сентябре этого года телеканал отказался сотрудничать с комиком Шейном Гиллисом, который в давнем видео на YouTube передразнивал китайцев.

Блэкфейс американцы увидели даже в обложке последнего выпуска журнала InStyle c актрисой Дженнифер Энистон, которую то ли гримеры, то ли ретушеры, по мнению критиков, сделали слишком загорелой.

Мертвый велосипедист

22 сентября Трюдо пообещал избирателя послабления: можно будет не платить налоги с первых 15 тыс. заработанных канадских долларов, а также сэкономить четверть расходов на мобильную связь. Однако премьера продолжают засыпать вопросами о блэкфейсе (вместе того чтобы поинтересоваться коррупционным скандалом о снятии обвинений с инженерно-строительной компании), и он повторяет извинения за «юношеское невежество», совершенное в 29 лет. Рейтинг либералов, судя по последним опросам, все-таки пошатнулся: по последним опросам, консерваторы опережают их, пока меньше чем на 1,5%.

обвинения в расизме Джастин Трюдо Фото: Global Look Press/Stefani Reynolds

Американский левый журнал Jacobin тем временем пишет, что Трюдо наверняка простят, потому что аудитория либералов крайне снисходительна: бывший прокурор Онтарио переехал же велосипедиста — и ничего, продолжает работать.