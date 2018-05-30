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Disney закрыла любимое шоу Трампа из-за расизма

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Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
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Американский телеканал ABC (принадлежит The Walt Disney Company) объявил о закрытии ситкома «Розанна». Причиной стало высказывание создательницы шоу Розанны Барр, которая сравнила бывшую советницу и подругу Барака Обамы с обезьяной.

Как отмечает «Газета.ру», этот сериал был очень любим президентом США Дональдом Трампом. Он лично поздравлял Барр с открытием шоу и высокими рейтингами.

На своей странице в Twitter Барр написала нелестный комментарий в адрес бывшей советницы Обамы афроамериканского происхождения.

«Если бы у исламистского движения «Братья-мусульмане» и «Планеты обезьян» «был ребенок, то это была бы Джарретт», –– заявила актриса.

Барр сразу подверглась критике, так как ее высказывание сочли расистским.

Актриса удалила твит и принесла извенения.

«Я извиняюсь перед Валери Джарретт и всеми американцами. Мне очень стыдно за то, что я неудачно пошутила по поводу ее политики и внешности», –– написала Барр.

Однако это сериал не спасло, и вскоре глава Disney Роберт Айгер разместил у себя в Twitter заявление президента ABC Ченнинга Даги о закрытии «Розанны».

«Заявление Барр отвратительно, мерзко и несовместимо с нашими ценностями, и поэтому мы решили закрыть ее шоу», — говорится в сообщении.

«Розанна» являлся самым успешным ситкомом за последние четыре года в США. В эфир вышли 10 сезонов. Сериал получил множество наград.

Он повествует о жизни семейства Конноров –– представителей американского рабочего класса и о трудностях домохозяйки Розанны, пытающейся сохранить гармонию в семье.

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