«Гамлет» в «Бурю»: театральные страсти и судебные напасти

В Театре Моссовета сыграли в «Жестокие игры». Крымским музеям отказали в золоте. МХТ им. Чехова не будет тестировать зрителей. А Sotheby’s создал собственный маркетплейс для NFT. «Известия» выбрали самое интересное в мире культуры за последнюю неделю.

Аккуратнее с артистами

Худрук театра Моссовета Евгений Марчелли представил премьеру своего спектакля «Жестокие игры» по пьесе Алексея Арбузова. Это первая постановка режиссера на Основной сцене . В беседе с «Известиям» он отметил, что работа была долгая и достаточно аккуратная с точки зрения взаимоотношений с артистами.

— Я не режиссер-деспот, не режиссер-тиран, не режиссер-диктатор. Мне очень важно, чтобы то, что мы делаем, происходило в абсолютной любви, — подчеркнул Евгений Марчелли. — Чтобы мы любили друг друга, любили себя, любили дело, которое делаем. Если так складывается — спектакль для меня получается. Если не складывается, пусть даже он будет блестящий, гениальный, — это не моя история. Возбудить любовь — вот что было моим главным интересом.

Нынешний 99-й сезон, по словам худрука, будет шекспировским. Сам он поставит «Гамлета», и еще две постановки запланировал себе Андрей Кончаловский.

— Он давно уже хочет поставить трилогию Шекспира, — поделился худрук. В этом сезоне попробует сделать «Укрощение строптивой» и «Макбета», а в следующем — «Бурю».

«Гамлет» в «Бурю» Худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Кадры решают

Кадровые перемены случились в обоих Художественных театрах. В МХТ имени Чехова в качестве худрука пришел Константин Хабенский, до этого возглавлявший только собственный благотворительный фонд. А гендиректором МХАТ имени Горького стал Владимир Кехман, имеющий опыт руководства в петербургском Михайловском театре и новосибирском НОВАТе.

По словам худрука Александринского театра Валерия Фокина, пока трудно предсказать результаты работы Хабенского.

— Это очень сложный, трудный вопрос — актер, руководящий театром, — заметил он в беседе с «Известиями». — Мы знаем такие примеры. Ну время такое, во главе театра хотят видеть медийных личностей. Смотрите — [Владимир] Машков руководит театром (Московским театром Олега Табакова. — «Известия»), [Евгений] Миронов (руководитель Государственного Театра Наций. — «Известия»). Это почему? Они блестящие руководители? Ну да, они осваивают эту профессию, но дело в том, что время хочет такого.

Театральный обозреватель «Известий», доктор искусствоведения Светлана Наборщикова считает главной причиной назначения Владимира Кехмана острую необходимость обновления здания МХАТа имени Горького.

— Благодаря вкусу и энергии Владимира Кехмана в России уже появилось два прекрасных театральных здания с великолепными интерьерами и современным техническим оснащением, — рассказала она. — Речь о Михайловском театре в Санкт-Петербурге и оперном театре в Новосибирске. До директорства Кехмана оба памятника архитектуры были в плачевном состоянии.

По словам эксперта, аналогичное возрождение может ожидать и образчик брежневского модерна — здание архитектора Кубасова на Тверском бульваре.

Верните золото

Поставлена точка в судебном процессе по скифскому золоту, длившемуся с 2014 года. Апелляционный суд Амстердама постановил, что предметы из собрания крымских музеев являются собственностью Украины. Речь идет о коллекции из 2 тыс. золотых предметов, найденных в скифских курганах в Крыму и отправленных на выставку в музей Аллада Пирсона в Нидерландах незадолго до присоединения Крыма к России .

Директор ГБУ Республики Крым «Центральный музей Тавриды» Андрей Мальгин уверен, что это «решение не только нарушает всевозможные права, но и просто перечеркивает элементарный здравый смысл: Голландия отдает сокровища российского народа в сопредельное государство», — пояснил он «Известиям», подчеркнув, что за этим золотом «скрывается политическая история: никого не украшала жажда забрать чужое».

С тем, что решение носит политический характер, согласен и директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

— Прежде всего, музейщики должны исполнять договорные, «бивуарные» обязательства: если взял у одного музея, туда нужно и вернуть, а потом уже разбираться. Обратите внимание, сколько времени нидерландская сторона принимала решение. Если бы она была уверена в своей правоте, коллекция уехала бы на следующий день на Украину, — отметил он.

По мнению юристов, остается еще одна возможность вернуть скифские сокровища — Крымские музеи могут подать апелляцию в Верховный суд Нидерландов. Их поддерживает Минкультуры , напомнившее, что «музейные коллекции неделимы и неотчуждаемы — это общеизвестное профессиональное правило».

Код доступа

Для входа в музеи и театры Москвы с 28 октября требуются QR-коды. При этом кинотеатры и концертные залы с того же числа закрыты для посещения. Согласно приказу мэра Москвы, посмотреть фильм или послушать концерт можно будет не раньше 8 ноября.

По словам директора Театра имени Моссовета Алексея Черепнева, в связи с введением QR-кодов в его учреждении не ожидают резкого снижения зрительского потока. Пока мониторинг не закончен, но сдано приблизительно 15% от общего количество проданных билетов. При этом благодаря изменениям в правилах продаж люди не теряют денег на возврате. Чтобы посетители не ощутили неудобств, театр подготовился к новой схеме работы, отметил директор: проинструктировали капельдинеров и администраторов, подготовили сканеры для считывания QR-кодов, организовали удобную систему прохождения зрителей в театр.

А вот во МХТ имени Чехова накануне введения QR-кодов сообщили, что на спектакль можно будет попасть после прохождения экспресс-тестирования прямо в театре. По словам директора Марины Андрейкиной, тестирование в театре было введено после запроса от зрителей в качестве дополнительной меры защиты. Но поскольку это запутало людей, театр отменил эту услугу, тестирование не заменяет QR-код, отметила директор в беседе с «Известиями».

«Гамлет» в «Бурю» Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cover Images

Ушли в цифру

Аукционный дом Sotheby’s объявил о запуске собственной специализированной платформы Sotheby’s Metaverse, предназначенной для цифрового коллекционирования. На ней выложена подборка NFT, составленная специалистами аукционного дома. Предполагается, что платформа станет виртуальным местом продаж.

Пока Sotheby’s — единственный аукционный дом, создавший собственный маркетплейс для NFT. За последний год дом активно сотрудничал с криптохудожниками, кураторами и коллекционерами и всячески стремился привлечь внимание к цифровым работам. В пресс-службе Sotheby’s «Известиям» сообщили, что для участия в торгах необходимо создать личный профиль и получить уникальный аватар.

На Sotheby’s Metaverse покупатели могут совершать окончательные платежи в различных криптовалютах или традиционных денежных средствах. В ознаменование запуска платформы Sotheby’s представил новый твиттер-блог и даже площадку для дискуссий в мессенджере.